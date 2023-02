Ya no deberíamos poder compartir cuenta de Netflix. Llevo todo el día haciéndolo y no pasa nada

Tal y como hemos estado cubriendo durante las últimas semanas, llegan cambios a Netflix. Y es que según se pudo comprobar en el anuncio de la compañía, el servicio iba a comenzar a limitar el uso de las cuentas compartidas con personas que no residan en la misma vivienda. Netflix quiere que cada hogar pague su propia suscripción, pero claro, no va a ser nada fácil, pues el 60% de sus usuarios en España comparte cuenta.

La solución de Netflix pasa por restringir el acceso a dispositivos que no sean parte de una "ubicación principal". Esto significa que podrás seguir usando Netflix incluso cuando no estés en tu casa, ya sea por vacaciones o que hayas salido un rato. No obstante, reproducir contenido de manera simultánea desde varios televisores en distintas ubicaciones dejaría de ser una opción si no se añaden suscriptores extra. Sin embargo, aún quedan algunas lagunas sobre el sistema planteado, y cada vez hay más indicios de que todo podría quedarse en un aviso.

Horas reproduciendo contenido en varios televisores sin interrupciones

Un día después de la supuesta fecha límite para configurar una ubicación principal, llevamos horas reproduciendo simultáneamente contenido en dos televisores situados en viviendas distintas y todo sigue funcionando con normalidad.

Como sabéis, Netflix nos instaba a configurar una ubicación principal para establecer la red WiFi en la que los dispositivos se deberían de conectar para verificar el acceso a la plataforma. Teníamos hasta el 21 de febrero inclusive para hacerlo, y en caso de que omitiéramos el paso, sería la propia plataforma la que configuraría una ubicación principal de forma automática.

El error que se muestra al querer configurar una ubicación principal.

Para configurar una ubicación principal tan solo basta con ir a la sección dedicada a ello en el apartado de 'Obtener ayuda' de la app para televisores. De esta manera, la tele sería el epicentro del sistema de verificación de acceso de Netflix, restringiendo el acceso a la cuenta desde un televisor que se encuentre fuera de la red WiFi configurada como ubicación principal.

Nuestra sorpresa fue que al realizar la prueba hoy mismo, nos encontrábamos con que no solamente podíamos reproducir contenido con total normalidad, sino que no recibimos ninguna advertencia, ni por la propia app, ni a través de correo electrónico.

Eso sí, en el momento en el que quisimos configurar una ubicación principal, la aplicación mostraba un error, indicando a que esperáramos 24 horas más para volver al menú y configurar la ubicación principal. Además, también nos advertían de que si accedíamos a través de un dispositivo móvil o web, debíamos solicitar un acceso temporal de 7 días para reproducir contenido mientras estamos fuera de la ubicación principal.

En la teoría, esta prórroga de 7 días solo funciona en dispositivos móviles y ordenadores, aunque por el momento tampoco ha hecho falta realizar esta verificación para seguir viendo el contenido desde ubicaciones distintas.

Netflix hará uso de la detección de IP y actividad de los dispositivos para saber si estamos accediendo desde otra ubicación, aplicando las limitaciones que vea pertinentes (como requerir verificación por e-mail).

Controlar cada circunstancia va a ser complicado para Netflix

Para permitir a los usuarios acceder a una cuenta desde una vivienda distinta, Netflix lanzó su sistema de 'subcuentas'. Estas tienen un precio de 5,99 euros mensuales sobre el coste total de lo que ya paguen los usuarios por el plan al que estén suscritos. El usuario que quiera acceder desde otra casa con su televisor tendrá así su propia subcuenta con credenciales propias adherida a la cuenta principal. Para planes Premium el máximo de subcuentas permitidas es de 2, mientras que para el plan Estándar se queda tan solo en una subcuenta adicional.

No obstante, a pesar de todos los cambios anunciados por Netflix y habiendo expirado la fecha límite para configurar la ubicación principal, parece que los usuarios pueden seguir utilizando el servicio con total normalidad.

Esto puede significar varias cosas. Por un lado, que Netflix esté incorporando este nuevo sistema de manera gradual y que estén estudiando la forma de aplicar las limitaciones de la mejor manera posible. Es por ello que, aunque todavía podamos acceder con normalidad, es probable que en unos días esto cambie.

Los usuarios ya han jugado sus cartas, ya sea mediante la cancelación del servicio, estableciendo subcuentas o quedándose como estaban.

Tampoco hay que dejar de lado el hecho de que el sistema acabe siendo un tirón de orejas para el usuario, es decir, que la limitación se produzca en forma de verificación de dos pasos mediante envío de correos electrónicos incesantes a los usuarios y restringiendo de manera pasiva el acceso. Esto significaría que los usuarios podrían seguir accediendo a Netflix desde cualquier lugar y de manera simultánea, pero necesitarían permisos de acceso temporal y verificación mediante códigos para introducir en la app.

Sea como fuere, el anuncio está hecho, y por tanto, los usuarios ya han jugado sus cartas, ya sea por medio de la cancelación del servicio, el pago de una subcuenta, o seguir conforme estaban. Puede que a Netflix ya le valga solamente con el hecho de que algunos usuarios hayan optado por la opción de añadir una subcuenta, aunque habrá que esperar a los próximos días para comenzar a ver realmente la repercusión de estos cambios. De momento Netflix no ha sido muy clara en cuanto las acciones que tomará al respecto.