Este mes me doy de alta en Netflix y el que viene en Disney+: soy una usuaria temporal y me hago maratones de series

Hay quien entre sus propósitos de año nuevo tiene el de apuntarse al gimnasio. Nueva bolsa de deporte y zapatillas a estrenar para un ambicioso objetivo que empieza con fuerza en enero, relaja en febrero y acaba por abandonar en marzo. En junio aprieta varios días, pero llega el periodo estival y cambia la clase de spinning por la terracita. Lo que no ha fallado en todo este tiempo era la cuota de suscripción. Algo así me pasaba con Netflix, pero este 2023 aspiro a verlo todo aprovechando mis suscripciones y eso pasa por darme de alta (y pausar mi suscripción) a menudo: soy una usuaria temporal y seguro que no estoy sola en esto.

La antigüedad y la costumbre como ventaja de Netflix

No recuerdo cuándo me convertí en usuaria de Netflix, pero sí que tenía una cuenta compartida con una amiga, la gestora de todo, que a su vez compartía la cuenta con un par de miembros más de su familia. Me refiero al plan Premium, que empezó costando 11,99 euros en 2015 (fecha del desembarco de Netflix en España), pasó a 13,99 euros/mes dos años después, en 2019 subía a 15,99 euros/mes y la última y actual, a 17,99 euros/mes.

Menos de 5 euros al mes, poco más de 50 euros al año, es un precio asumible, incluso teniendo en cuenta que en 2022 en Netflix he visto poco más que la 'Dahmer', 'Smiley' y 'Heartstopper'. La verdad sea dicha: no tengo mucho tiempo para ver series y películas, a veces no sé qué ver y otras simplemente me dejo llevar por el contenido que está de moda.

El problema del contenido que está de moda es que no solo está en Netflix: este año he visto 'La casa del dragón' de HBO Max, 'Los Anillos del Poder' de Prime Vídeo, 'Severance' y 'Ted Lasso' de Apple TV+. Si hablamos de películas, la más memorable fue 'Encanto', de Disney+.

Y ya la inversión en streaming se dispara. Siendo honesta, yo pago Netflix y mi pareja aprovechó la promoción de HBO Max a mitad de precio para siempre. Asimismo pago Amazon Prime, pero esta suscripción entra en otra categoría y considero que amortizo sobradamente solo con los envíos gratis para mí y para mi entorno, por lo que considero como un plus servicios añadidos como Prime Video y Prime Music.

¿Qué pasa con Apple TV+ y Disney +? Que llegaron más tarde a la hora de repartirse nuestra cartera. Con Apple TV+ aproveché la promoción de dos meses por el lanzamiento de la película de Selena Gómez. Después salió una promoción de tres meses si tienes un TV LG que sigue vigente. Como ves, ni fue la primera promoción ni será la última.

Con Disney+ simplemente salió 'Encanto' y nos dimos de alta un mes por 8,99 euros, un precio no muy alejado a los 8,40 euros que pagué por la entrada del cine hace pocos días. Por lo que me costaba el cine, tengo todo un mes de Disney+, con la ventaja de poder hartarme con episodios de 'Los Simpson'. No la vi yo sola, compartiendo la cuenta pudo disfrutar de ella mi familia. En la pandemia le saqué fuego a los dos meses que estuve suscrita en Filmin y en estos momentos es precisamente la que más ojitos me pone, con 'As Bestas' y 'Alcarrás'.

Este 2023 promete cambios en streaming: probablemente sea el año en el que Netflix termine con las cuentas compartidas y en el caso de servidora, se viene ajuste de cuentas.

Que vivan los maratones de series

Si bien es cierto que la nueva cuenta low cost de Netflix con anuncios sigue saliendo peor que compartir cuenta, por lo que hasta que no sea una realidad, no me plantearía dar el paso. Pero en ese escenario de tener que darme de alta en Netflix, tocaría poner en la balanza una pregunta: ¿Por qué Netflix y no Disney+ o Apple TV+? En este escenario tendré que considerar asimismo que HBO Max también subirá precios, por lo que aun pagando un 50% sobre el PVP oficial, será más dinero. U optar por el nuevo modelo con anuncios.

En este escenario de oferta segmentada de contenido y el alza generalizada de precios de los servicios de streaming, que se une a una coyuntura económica inflacionista, todo me invita a no despilfarrar unos cuantos euros (que en el año suponen una cifra respetable) y convertirme en una usuaria temporal de maratones.

O lo que es lo mismo: apuntarme las series y contenidos que me atraen de una plataforma, darme de alta uno o dos meses y pegarme el atracón. Cuando termine, pausaré mi suscripción y a ponerme al día con otra plataforma.

En contra: quizás me coma más spoilers que de costumbre y en ocasiones tendré que esperar a que esté la temporada completa (cada vez hay más plataformas que apuestan por mantener el interés e ir liberando cápsulas de su producto estrella semana a semana). A mi favor: ahorrar y que Netflix tiene cada vez menos paciencia con las series, lo que se traduce en que ver una temporada en un mes resulte más asumible. Que vivan los maratones de series.