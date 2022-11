Así puedes conseguir dos meses gratis de Apple TV+ y ver algunas de las mejores series de 2022

Apple TV+ en los últimos meses se ha enriquecido con nuevos contenidos que trata de hacer de esta una plataforma que sea atractiva para tener nuevas suscripciones, pese a la reciente subida de precio que ha sufrido. Pero si no quieres pasar por caja, existe en la actualidad una forma de conseguir dos meses gratuitos de la mano de Selena Gómez y su nueva película.

El pasado cuatro de noviembre Selena Gomez sorprendía a todos con un tweet en el que se informaba del estreno en Apple TV+ de su nueva película titulada "My mind & me". Acompañado a este adjuntaba una promoción para acceder dos meses completamente gratuitos a la plataforma, y disfrutar de grandes series que se estrenaron en 2022 como 'Separación', 'Encerrado con el diablo' y 'Después del huracán'.

Para acceder a ellos, simplemente hay que seguir el enlace que ha publicado en su tweet, redirigiendo a la web oficial de Apple donde se informa de la promoción. Para ello se informa que el periodo de prueba es de dos meses, y que está destinado únicamente a nuevos suscriptores de la plataforma, y no para aquellos que tengan una suscripción activa.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf