Probamos Apple TV+: Apple se suma a la guerra del streaming con ambición, pero con un funcionamiento confuso y un catálogo escaso

El que avisa no es traidor, y Apple no iba a ser menos. El día uno de este mes llegaba Apple TV+, el servicio de series y películas de Apple. Dicho servicio se ha estrenado con contenido original (bastante escaso), a la espera de que, poco a poco, este vaya aumentando.

Desde el día de su lanzamiento, hemos podido probar Apple TV+, pudiendo hablar pues de sus luces y sus sombras. En plena era Netflix, HBO y demás alternativas, se han de poner todas la carne sobre el asador para conseguir ser un rival competitivo. ¿Lo será la propuesta de Apple?

Así funciona Apple TV+

Apple TV+ es un servicio de series y películas de Apple, bajo suscripción mensual. En España, cuesta 4,99, tiene un periodo de prueba de siete días, y es gratuito durante un año si has comprado un dispositivo Apple este 2019. De este modo, al acceder a Apple TV+ accedemos al catálogo propio de Apple, algo que, sobre el papel, suena bastante bien. El principal problema que encontramos con Apple TV+ es que está incluida dentro de la app Apple TV, dentro de los canales, sin aclarar demasiado qué es (aunque, al menos, tiene su propia categoría en la App).

El problema principal con Apple TV+ es que no queda destacado en la aplicación. Se mezcla entre el resto de contenido de pago, lo que puede llevar a confusión

En otras palabras, al abrir la aplicación de Apple TV, ya sea en ordenador, iPad o iPhone, nos encontraremos con títulos de Apple TV+ mezclados por la interfaz con otros títulos de Apple TV, algo que no es el mismo servicio. El problema aquí es que Apple TV es un mismo nombre para dos cosas. Una, el dispositivo físico de Apple para enviar contenido a la televisión, y otra, el de una aplicación que nos permite reproducir en una sola app distintos servicios de suscripción, alquiler, compra, etc.

En el apartado 'qué ver' se mezclan todos los títulos. Tenemos que mirar la pequeña marca de la imagen para saber si el contenido es de Apple TV+ o no.

Al menos se tiene la deferencia de aclarar con un pequeño icono en la esquina inferior derecha de los títulos, cuáles pertenecen a Apple TV+ y cuáles no. De dicho icono, por cierto, ni siquiera nos dimos cuenta cuando usamos la app móvil (recalcar que fue en un móvil, por el tamaño de su panel) por primera vez, y es probable que no seamos los únicos que los pasamos por alto. Así en el apartado 'qué ver', los títulos a los que podemos acceder mediante suscripción de Apple TV+ se mezclan con los títulos de pago de Apple TV, una integración no demasiada buena en nuestra experiencia.

Los títulos y la experiencia al reproducirlos

Catálogo completo de Apple TV+.

Más allá del pequeño desastre que encontramos al encontrar todos los títulos mezclados unos con otros, nos encontramos con que Apple TV+ ha salido "a la calle" con ocho títulos. Es decir, este primer mes, salvo que se empiecen a incluir bastantes títulos con relativa celeridad, estaremos pagando 4,99 euros por un catálogo de 8 series, algo más de un euro y medio por ver cada una de ellas.

The Morning Show

See

Dickinson

Para toda la humanidad

Reina de elefantes

Helpsters

El escritor fantasma

Snoopy en el espacio

La interfaz es simple y completa, mostrándonos las opciones de reproducción del episodio, descarga, añadir a 'A continuación', así como la información relativa a la resolución y calidad de audio de la misma.

Añadir que, en nuestro caso, hemos podido enviar el contenido a una Smart TV Samsung, pero no ha sido posible hacer dicho envío con un Chromecast, ya que este no aparece en el listado de dispositivos. Aclarar que Apple TV+ es compatible con Fire Stick y con Smart TVs de marcas como LG, Sony, o Samsung, al ser estas compatibles con la app de Apple TV.

En cuanto a la reproducción del contenido, huelga decir que se reproduce en 4K sin ningún tipo de corte, siempre que la conexión acompañe. De hecho, según leemos en Flatpanels, el bitrate es superior al de Netflix aunque, como adelantamos, no hemos notado un extra de calidad, todo se ve a las mil maravillas, como era de esperar.

Una propuesta ambiciosa que necesita mejorar

Apple TV+ llega de la mano de producciones propias y la ambición de rivalizar con gigantes del streaming. No obstante, para ello necesita, en primer lugar, quedar más diferenciada dentro de la aplicación de Apple TV+ Sus rivales actuales cuentan con aplicaciones propias, si quieres ver Netflix, te bajas Netflix, y así con el resto.

El catálogo de Apple TV+ irá aumentando con el tiempo, pero a día de hoy es bastante escaso, y cabe plantearse si merece la pena invertir en el servicio en su lanzamiento

Si quieres ver Apple TV+, tienes que buscarla como un reducto más dentro de Apple TV, o buscar alguno de sus títulos en la sección de 'qué ver'. En cuanto al contenido, no procede criticar que sea escaso, ya que es cuestión de tiempo que se añada más. Lo que si cabe es reflexionar sobre si, a fecha actual, merece la pena o no pagar 4,99 euros por tener acceso a ocho títulos, contando la competencia con miles de ellas.