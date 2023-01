TDTChannels ha vuelto y la hemos probado: así es la experiencia que ofrece la mejor plataforma para ver TDT por internet gratis

Buenas noticias para amantes del contenido gratis: TDTChannels ha vuelto a estar disponible desde hace escasos días. La mejor plataforma para ver la TDT online gratis ha retornado revitalizada y con más fuerza que nunca. Hemos probado TDTChannels para comprobar cómo es la experiencia, qué canales puedes visualizar, puntos fuertes y ausencias.

Desde su lanzamiento en 2019 y pese a incluir enlaces a emisiones en abierto autorizadas por los tenedores de los derechos, han tenido que lidiar con denuncias de entes como LaLiga. Primero consiguió que la aplicación desapareciera de la Google Play Store en el año de su debut, pero en octubre de 2022 (poco antes de la clausura) LaLiga volvió a la carga denunciando su canal de Telegram, supuestamente porque en dicho canal se compartían contenidos futbolísticos protegidos por copyright. ¿La consecuencia? Este hasta luego a la plataforma.

Desde el 6 de enero de 2023 es posible disfrutar de nuevo de TDTChannels, tanto de canales en la web como en las aplicaciones de Android y de iOS. En esta nueva etapa, la comunicación con usuarios y colaboradores se llevará a cabo en Discord.

Antes de empezar: qué necesitas

Lo primero de todo, esta plataforma funciona cargando listas, algo que puedes hacer o bien desde un reproductor compatible para tablets, ordenadores, televisores o móviles; o bien con la aplicación. Así, puedes descargarte TDTChannels tanto desde la App Store para dispositivos iOS y para dispositivos Android, tanto desde la página de TDT Channels o desde Google Play Store. Si optas por usarlo en tu ordenador, necesitarás descargar un reproductor como puede ser VLC u otras aplicaciones para ver IPTV en Windows 10 y 11. En tu televisor, puedes optar por ejemplo por Wiseplay o Tivimate.

Una vez tengas la aplicación o el reproductor, tendrás que cargar la lista IPTV de TDTChannels en la sección «playlists». Existe una sección de listas en su web, donde encontrarás todas las listas disponibles, oficiales y certificadas, lo que indica que las emisiones a las que enlazan son las oficiales. Estas listas se actualizan de forma automática. Ten en cuenta que no todas las listas contienen los mismos canales (te recomendamos que eches un vistazo al estado y funcionamiento de los canales de TV para detectar ausencias e incidencias).

Conviene recordar que en una lista IPTV están almacenadas las direcciones con las que se puede acceder a las emisiones de los canales a través de direcciones IP remotas. Como resultado, te puedes conectar desde cualquier dispositivo que tenga una instalada una aplicación compatible con IPTV. Como el formato de reproducción es M3U, también se les llama así. Estas listas permiten acceder a canales IPTV gratuitos, otros canales que no se emiten por internet e incluso listas de pago sin necesidad de codificador.

Probando el nuevo TDTChannels

Para nuestra prueba hemos usado el reproductor VLC (que además de cargar listas, te permite grabar los programas que quieras) y la lista IPTV M3U8, la recomendada para cualquier aplicación IPTV genérica. Sobre el papel, vamos a encontrarnos un montón de canales gratis independientemente de nuestra ubicación geográfica y podrás realizar acciones como pausar la emisión.

En la sección pertinente de listas de la web de TDTChannels, buscamos M3U y pulsamos para descargar la URL en formato M3U. Otra opción consiste en insertar la URL que aparece en la descripción de la lista desde el propio VLC siguiendo la ruta Archivo > Abrir red y ahí pega la dirección, como puedes ver justo en la imagen de abajo.

Cuando has importado la lista IPTV al reproductor, en el menú de la derecha verás en 'lista de reproducción' todos los canales disponibles, en este caso 548, pero no tiene "trampa": no es que haya disponibles tantos canales diferentes, es que en algunos casos aparecen repetidos (en algunos casos, por diferentes emisiones geográficas). Puedes ir clicando sobre ellos para visualizar la emisión. El funcionamiento y la carga de canales es bastante fluido.

Precisamente uno de los canales de La 1 me da error (VLC no puede abrirlo). No obstante, los canales del grupo de RTVE ofrecen una buena experiencia en cuanto a fluidez y calidad de imagen, abriéndose en una pantalla grande. Si abrimos otros como el de 'El País', el contenido aparece en una pantalla pequeña que, al agrandar, hace que la calidad sea muy baja. En general, entre canales repetidos y otros que dan fallo (por ejemplo, TV Rioja, Del 40 al 1, Tdp), la realidad es que la oferta no es tanta como parece. No obstante, siempre puedes cargar otra lista. Sin ir más lejos, en el extenso listado no está un canal general tan popular como Cuatro ni Gol TV, el canal de televisión deportivo en abierto propiedad de Mediapro que emite a través de TDT. Tiene sentido: TDTChannels solo lista canales con emisiones abiertas, de ahí que en la web sí enlacen a canales como Cuatro, porque enlazan a sus directos de TV.

Habida cuenta de lo larga que es la lista y que no siguen ningún orden, he procedido a ordenarlos alfabéticamente para saber qué hay. Otra opción: usar el buscador. Si te gusta la información, hay una ingente cantidad de canales, tanto estatales como regionales e internacionales: el 24 horas, ABC News, Al Jazzeera en árabe y en inglés, Bloomberg, ETB...

¿Y los deportes? Aunque hay canales como Teledeporte, las secciones deportivas de canales autonómicos como Aragón TV y ETB o la Esport para que estés al día y tienes la opción de recurrir a la retransmisión de canales regionales para ciertos partidos, si quieres TDTChannels para burlar la oferta de pago para ver por ejemplo la liga, no podrás hacerlo con las listas oficiales.

Canal Sur, una de las que mejor experiencia ofrecen

Hablemos de la calidad. Este punto debe ser tomado como algo más personal que general, ya que está limitado, entre otras cosas, por mi tarifa contratada de internet (fibra 300 MB). Mientras que algunos canales como los del grupo de RTVE, Bloomberg, Canal Sur o Cartoon Network ofrecen una calidad moderadamente buena, hay una cantidad representativa de canales cuyo contenido tiene una calidad más bien baja. Asimismo, también algún canal va a tirones.

No obstante y si el canal no está disponible en nuestro televisor, es una opción de lo más socorrida para ver contenido. Lo bueno es que puedes rastrear entre las listas certificados hasta encontrar una que tenga el canal que buscas con buena calidad o buscar en otras listas que encuentres en internet, eso sí, bajo tu cuenta y riesgo.