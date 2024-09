A diferencia de los boomers, los millennials y Gen-Z no escogen un trabajo por el salario: esperan mucho más de sus empleadores

Deloitte, una de las mayores consultoras del mundo, ha presentado los resultados de su encuesta anual a profesionales de la Generación Z y los Millennials, que ha entrevistado a 22.800 personas en 44 países para explorar sus actitudes sobre el trabajo y el mundo que los rodea.

Los resultados de la encuesta de este año revelan que la Generación Z y los Millennials ven brotes verdes de optimismo para el año que viene. Muchos creen que el panorama económico de sus países mejorará durante el próximo año, y que esto tendrá un impacto positivo en sus propias finanzas personales.

El año pasado las personas se mostraban más negativas frente a la situación económica y muchos creían que sus empresas "podrían dar marcha atrás en su progreso", algo que no era de extrañar porque 2022 acabó con despidos masivos que se alargaron durante 2023. Sobre todo en empresas de Estados Unidos.

Como punto positivo en este 2024 vemos que los resultados de este año revelan que los encuestados sienten que sus empleadores han seguido logrando avances graduales desde el inicio de la pandemia en áreas como el equilibrio entre el trabajo y la vida personal; la flexibilidad en el trabajo; el impacto social; la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI); y la protección del medio ambiente.

Sin embargo, los encuestados siguen expresando importantes preocupaciones sobre el futuro. El costo de la vida es una vez más su principal preocupación este año, seguido del desempleo, el cambio climático, la salud mental y la seguridad personal. Existe incertidumbre sobre cómo la IA generativa (GenAI) podría afectar el trabajo y sus propias carreras. Y creen que las empresas aún no están aprovechando su potencial para abordar algunos de los desafíos sociales más críticos del mundo, desde la protección del medio ambiente hasta la desigualdad social.

Tener un objetivo o un propósito

El informe de Deloitte confirma algo que ya han desvelado muchos otros estudios: para los trabajadores menores de 40 años es muy importante tener un propósito dentro de la empresa para mostrarse comprometidos con sus empleadores. Eso es importante para su satisfacción y bienestar laboral general. Y estas generaciones están cada vez más dispuestas a rechazar tareas o empleadores que no se alinean con sus valores.

Ya veíamos otros estudios que hablaban de que para un boomer, la buena vida es tener estabilidad económica mientras que para los jóvenes son muchas otras cosas que las empresas deben mirar. Este estudio también lo confirma. Sobre los 'boomers', el estudio de Deloitte también considera que "es mucho menos común que las generaciones más jóvenes permanezcan con un empleador durante la mayor parte de su carrera de lo que era entre los Baby Boomers" y de ahí que las empresas tengan que centrarse en las expectativas de los profesionales más jóvenes.

El propósito es subjetivo, pero para algunos se reduce a trabajar para una organización que tiene un propósito más allá de las ganancias y está teniendo un impacto positivo en la sociedad. Tres cuartas partes de la Generación Z y los millennials (75 %) dicen que el compromiso comunitario y el impacto social de una organización son un factor importante al considerar un empleador potencial.

Al mismo tiempo, menos de la mitad de la Generación Z y los millennials creen que las empresas están teniendo un impacto positivo en la sociedad, lo que revela una brecha entre lo que los encuestados sienten que las empresas son capaces de hacer y lo que están realmente haciendo. Esto puede llevar a la pérdida de talento ya que si una empresa no cumple con los requisitos, los profesionales jóvenes no querrán ser parte de su plantilla.

Eligen sus empresas si les permiten disfrutar de su tiempo libre

Si analizamos las principales razones por las que los profesionales jóvenes eligieron su organización, la primera es que permita un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal (25 % de la generación Z y 31 % de los millennials); seguido de las oportunidades de aprendizaje y desarrollo (21 % de la generación Z y 21 % de los millennials).

Ya en tercer lugar lo que miran es el salario alto u otros beneficios financieros (19 % de la generación Z y 22 % de los millennials), seguido de la cultura laboral positiva, que haya horarios flexibles y/o una semana laboral reducida.

Además, muchas personas reconocen haber dejado trabajos por cansancio y salud mental.

Entre los motivos para dejar la anterior empresas tenemos que: "me sentía agotado (14% de la Generación Z y 17% de los millennials) " y que "sentía que el trabajo era perjudicial para mi salud mental" (14% de la Generación Z y 18% de los millennials). También no encontrar el trabajo satisfactorio ni significativo o que el puesto no ofrezca un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida personal (13% de la Generación Z y 14% de los millennials) han sido motivos para dejar un trabajo y buscar nuevas empresas en las que trabajar.

