Estas son las estafas de Bizum más comunes y varios trucos para pillarlas rápidamente

Bizum se ha convertido en una de las formas más rápidas, cómodas y populares para enviar y recibir dinero entre particulares en España: con solo un número de teléfono y una app bancaria, millones de personas pagan cenas, dividen gastos de viajes o venden productos de segunda mano en cuestión de segundos.

Pero esta inmediatez, que constituye su gran ventaja, también es el punto débil del que los estafadores pueden aprovecharse: en los últimos años, las denuncias por fraudes relacionados con Bizum no han dejado de crecer. Cada vez son más los usuarios que, por desconocimiento o por exceso de confianza, caen en trampas que pueden parecer inocentes… hasta que ya es demasiado tarde.

El listado es amplio: desde peticiones de dinero camufladas como pagos, hasta suplantaciones de identidad o falsas oportunidades de negocio, los timos evolucionan constantemente. Por eso, conocer los fraudes más comunes y saber cómo reconocerlos es la mejor manera de protegerse.

¿Cómo funciona Bizum?

Bizum es un servicio de pago móvil desarrollado por la banca española en colaboración con el Banco de España, lanzado en 2016 con el objetivo de ofrecer una alternativa sencilla, rápida y segura a las transferencias tradicionales. En la práctica, Bizum permite a los usuarios enviar y recibir dinero al instante entre cuentas bancarias, utilizando únicamente el número de teléfono móvil del destinatario.

Integración con la banca móvil

A diferencia de otras apps de pago como PayPal o Revolut, Bizum no funciona como una aplicación independiente. En lugar de eso, está integrado directamente en las aplicaciones móviles de la mayoría de bancos españoles (CaixaBank, BBVA, Santander, ING, Sabadell, etc.). Esto significa que no hay que descargar una app adicional ni crear un perfil externo: el servicio está dentro de la propia app de tu banco. Para comenzar a usarlo, el usuario solo necesita activar Bizum en su banca móvil, lo que vincula su número de teléfono con una cuenta corriente específica.

Cómo se hace un envío o solicitud de dinero

Los pasos son muy sencillos, y de ahí su éxito:

Para enviar dinero:

Abres tu app bancaria y entras en el apartado "Bizum". Seleccionas "Enviar dinero" e introduces el número de teléfono del destinatario (o lo seleccionas de la agenda). Escribes el importe (entre 0,50 € y 500 € normalmente, aunque los límites pueden variar según el banco) y, opcionalmente, añades un concepto. Confirmas la operación (habitualmente mediante PIN, huella o Face ID).

Para solicitar dinero:

Entras en el apartado “Bizum” de tu app bancaria. Seleccionas “Solicitar dinero”. Introduces el número o números de teléfono de quienes deben pagarte. Indicas la cantidad y el concepto. Envío inmediato de la solicitud.

Velocidad y límites

Una de las grandes ventajas de Bizum es que el dinero se transfiere de forma inmediata, incluso entre bancos distintos, y todos los días del año. Es mucho más rápido que una transferencia bancaria convencional, que puede tardar hasta 24-48 horas laborables si no es inmediata.

No obstante, existen ciertos límites de seguridad:

Límite por operación: entre 0,50 € y 500 €.

entre 0,50 € y 500 €. Límite diario de operaciones recibidas: hasta 60 operaciones.

hasta 60 operaciones. Importe máximo recibido al mes: 2.000 € (puede variar por banco).

2.000 € (puede variar por banco). Número máximo de operaciones al mes: 150 (en algunos bancos).

Estos límites ayudan a prevenir abusos o fraudes masivos, aunque también se pueden modificar bajo petición en algunos bancos.

¿Es seguro Bizum?

Sí. Bizum es un servicio respaldado por las entidades bancarias y regulado por el Banco de España. La información se cifra y las operaciones se validan mediante los sistemas de seguridad de cada banco (verificación por SMS, PIN, reconocimiento biométrico...).

El mayor riesgo no está en la plataforma en sí, sino en el mal uso que pueden hacer los usuarios: aceptar pagos falsos, no leer bien los mensajes, o compartir datos personales con desconocidos. Justamente ahí es donde aprovechan los estafadores, como veremos en la siguiente sección.

Estafas más comunes en Bizum

A pesar de que Bizum es una plataforma segura, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad. Las estafas más habituales no se basan en vulnerabilidades técnicas, sino en engaños que explotan la buena fe, la urgencia o el desconocimiento del usuario.

Estas son las estafas más frecuentes asociadas a Bizum, explicadas con detalle para que puedas reconocerlas y evitar caer en ellas.

Estafa del Bizum inverso

¿Cómo funciona? Es la estafa más extendida y, probablemente, la más peligrosa por lo sutil de su engaño. El estafador envía una solicitud de dinero en lugar de un pago, esperando que la víctima no lea bien la notificación y acepte el cargo.

Ejemplo típico: Has puesto a la venta una bicicleta en una app de segunda mano. Alguien se interesa y dice que te paga por Bizum. Instantes después, te llega un mensaje de tu banco: "Solicitud de 100 € a nombre de Juan Pérez". Si aceptas por error creyendo que estás recibiendo el dinero, tú le estarás pagando al estafador.

Consejos para detectarla:

Revisa siempre si estás enviando o recibiendo dinero .

. Bizum notifica de forma diferente las solicitudes de cobro frente a los pagos recibidos: fíjate en los verbos ("te envían" vs. "te solicitan").

las solicitudes de cobro frente a los pagos recibidos: fíjate en los verbos ("te envían" vs. "te solicitan"). Desconfía de compradores que insistan en que "te han enviado ya el dinero" si ves que es una solicitud, no un ingreso.

Estafa del falso comprador

¿Cómo funciona? En este caso, el estafador se presenta como un comprador interesado. Tras unas preguntas para disimular, te ofrece comprar el producto y dice que pagará por Bizum. Pero te envía un enlace fraudulento (phishing) simulando ser tu banco o una app de pago.

Variante habitual: El falso comprador dice que necesita tus datos para generar el "resguardo del pago", o incluso que debes entrar a un enlace para "aceptar el dinero". En realidad, ese enlace lleva a una web falsa que captura tus credenciales bancarias.

Cómo reconocerla:

Nunca es necesario entrar a una web externa para recibir un Bizum.

Bizum no requiere verificar pagos mediante formularios o contraseñas externas .

. Sospecha si te piden IBAN, número de tarjeta o usuario/clave de banca online.

Estafa del falso alquiler o reserva

¿Cómo funciona? Se trata de una modalidad que afecta a quienes buscan pisos o alojamientos vacacionales: el estafador publica un anuncio falso con fotos atractivas y precio bajo. Alguien muestra interés y el estafador pide una reserva por Bizum para asegurar la disponibilidad. Una vez hecho el pago, el estafador desaparece. El piso no existe, o sencillamente no es suyo.

Claves para detectarla:

Desconfía si te piden pagar sin haber visto el piso.

Sospecha de precios muy por debajo del mercado.

Revisa si las fotos están copiadas de otros anuncios (puedes usar Google Imágenes para buscar coincidencias).

Nunca envíes dinero por Bizum como garantía si no tienes contrato o pruebas.

Estafa del familiar en apuros

"Mamá, he tenido un accidente. Estoy en el hospital sin cartera. ¿Me puedes hacer un Bizum?".

¿Cómo funciona? Recibes un mensaje de WhatsApp, SMS o incluso una llamada de un número desconocido, pero el remitente afirma ser un amigo o familiar. Dice que tiene una emergencia (accidente, detención, hospitalización) y necesita dinero urgente por Bizum.

Cómo evitarla:

Llama al número real de esa persona para verificar.

Nunca envíes dinero sin confirmar la identidad.

Recuerda que los delincuentes a menudo usan técnicas de pánico y urgencia para forzar decisiones rápidas.

Phishing con Bizum como gancho

¿Cómo funciona? Recibes un SMS o correo electrónico que dice, por ejemplo: "Has recibido un Bizum de 245 €. Verifica aquí". El enlace lleva a una web que simula ser la de tu banco o Bizum. Si introduces tus claves, estás dando acceso a tus cuentas.

Consejos:

Nunca accedas a Bizum desde enlaces. Usa solo la app de tu banco.

Revisa el dominio de los correos.

Activa la autenticación en dos pasos en tu banca online.

Venta de entradas falsas y reventa fraudulenta

¿Cómo funciona? El estafador publica entradas para conciertos o eventos en grupos de Facebook, Wallapop o Telegram. Dice que las vende por necesidad, y ofrece enviar las entradas por correo tras recibir el Bizum. El pago se hace, pero nunca llegan las entradas. O lo que llega es una imagen manipulada y sin validez.

Cuidado con:

Entradas sin datos personales o con códigos QR repetidos.

Vendedores con perfiles recién creados o sin valoraciones.

Ofertas urgentes con precios muy por debajo del valor real.

Estafas con sorteos y premios falsos

¿Cómo funciona? Recibes un mensaje que dice que has ganado un premio o sorteo (de una tienda, red social, etc.). Para cobrarlo, debes enviar un Bizum como "verificación de identidad" o pagar "gastos de gestión". El truco radica en que tú nunca has participado en ningún sorteo y el 'premio' es solo el anzuelo para robarte dinero.

Cómo detectar estafas en Bizum

Aunque algunas estafas son ingeniosas, hay señales claras que pueden ayudarte a identificarlas a tiempo:

Revisa siempre si te están pidiendo dinero o enviando dinero. La notificación de "Has recibido una solicitud de dinero" no es un pago , es una petición. Lee bien antes de aceptar.

La notificación de "Has recibido una solicitud de dinero" , es una petición. Lee bien antes de aceptar. Sospecha si hay prisas, urgencias o presión emocional. Son tácticas clásicas de manipulación.

Son tácticas clásicas de manipulación. Desconfía de ofertas demasiado buenas. Si un alquiler es demasiado barato o alguien quiere comprar sin regatear, probablemente es una estafa.

Si un alquiler es demasiado barato o alguien quiere comprar sin regatear, probablemente es una estafa. No hagas clic en enlaces de SMS o correos si no estás absolutamente seguro del remitente.

Verifica la identidad de quien te pide dinero, especialmente si te contactan por redes sociales o mensajería.

Cómo evitar estafas en Bizum

Aquí tienes una serie de buenas prácticas para blindarte ante posibles fraudes:

Lee siempre detenidamente las notificaciones de Bizum. Asegúrate de si estás pagando o recibiendo dinero.

Asegúrate de si estás o dinero. Activa alertas bancarias. Así estarás al tanto de cualquier movimiento sospechoso.

Así estarás al tanto de cualquier movimiento sospechoso. No compartas capturas de pantalla de tus pagos. Podrían usarlas para manipular a otras víctimas.

Podrían usarlas para manipular a otras víctimas. No uses Bizum para pagar reservas o compras a desconocidos sin garantías.

Comprueba la identidad del interlocutor por otra vía. Si te escribe un supuesto amigo pidiendo dinero, llama para confirmarlo.

Si te escribe un supuesto amigo pidiendo dinero, llama para confirmarlo. Desconfía de webs que no sean oficiales. Nunca entres a Bizum a través de enlaces de terceros.

Qué hacer si te han estafado por Bizum

Si has sido víctima de una estafa por Bizum, estos son los pasos que debes seguir de inmediato:

Contacta con tu banco. Informa del movimiento sospechoso lo antes posible. En algunos casos, si el dinero no ha sido retirado aún, se puede bloquear. Bloquea y reporta al número implicado. Tanto en Bizum como en tu operadora. Denuncia el caso ante la Policía o Guardia Civil. Aporta capturas de pantalla, número del estafador, conversaciones y justificantes de pago. Informa a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) o al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Ellos pueden ayudarte a documentar el fraude y alertar a otros. Comparte tu caso en foros o redes (sin datos personales). Esto puede ayudar a otras personas a no caer en la misma trampa.

