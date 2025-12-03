Los autónomos de España están hartos. Han salido a las calles a compartir sus frustraciones y los psicólogos les dan la razón

El pasado 30 de noviembre los autónomos salieron a la calle a protestar por las condiciones laborales y las obligaciones que constantemente enfrentan. Mientras que a menudo se anuncian medidas que mejoran las condiciones de autónomos, como las subidas salariales, o de personas que están contratadas con medidas como ampliar los días que se pueden faltar al trabajo cuando un familiar cercano fallece, en el caso de los autónomos no salen normas que puedan mejorar su calidad de vida.

Es cierto que el término autónomo abarca a un perfil muy grande de trabajadores. Desde empresarios ricos a trabajadores con salarios básicos. Desde personas que tienen una gran empresa a un pequeño empresario, pasando por personas de gremios varios como el arte, la comunicación o el turismo donde es muy común que las opciones laborales que existen sean a través de contratos cortos y varios que obligan a la persona a trabajar como autónoma, ofreciendo sus servicios a varios clientes.

Aun así, hay ciertas condiciones laborales que viven las personas autónomas en España que las dejan en una gran desigualdad con las personas asalariadas, como por ejemplo la dificultad de tomarse bajas por enfermedad o los permisos por maternidad y paternidad (tengo amigas que han tomado solo 3 o 4 meses de maternidad porque necesitaban seguir adelante con su negocio y no dejar en saco roto tanto esfuerzo por darlo a conocer, mientras se les hacía imposible contratar a alguien por los costos que esto supone).

La frustración de los autónomos en España

Vamos a recopilar testimonios que autónomos han compartido estos días después de que las protestas abrieran la veda y veremos estudios que explican por qué la salud mental de las personas autónomas padece intensamente por las condiciones laborales y las trabas que se presentan desde la administración.

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos de hecho quiso que estas protestas sean independientes de partidos y centradas en los problemas del colectivo sin discursos partidistas, como ellos mismos explicaron.

Juan es un carpintero de 47 años de Pontevedra, que habla de los gastos fijos y de los excesivos impuestos que paga. "En mi oficio los números son claros: si no trabajo, no ingreso, pero los gastos siguen corriendo. Solo el coste de los materiales que necesito para trabajar ha subido un 30% en dos años. A esto súmale la gasolina para los desplazamientos, el alquiler del taller, la cuota, etc. Cuesta entender que un autónomo como yo pague más impuestos que una gran empresa", ha explicado.

Reivindicaciones

En el manifiesto leído al final de la marcha del pasado 30 de noviembre, la plataforma ha remarcado algunas de sus exigencias. Entre ellas, cuotas ajustadas a los ingresos reales mensuales.

También piden que se simplifique la burocracia que en muchos casos resulta incomprensible para muchas personas. Hay que llevar a cabo trámites administrativos pero cuesta entender cómo hacerlo.

También se reivindicó que el cese de actividad sea reformado para que funcione como un verdadero “paro de los autónomos” y que se garantice una cobertura social equiparable a la del empleo por cuenta ajena además de cotizaciones reducidas en casos de baja médica o cuidados familiares.

Ayer mismo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) exigió una bajada de impuestos a través del IRPF para el colectivo. La entidad considera que la presión fiscal que soportan ha alcanzado un nivel difícilmente sostenible. Hay, reitera, un "profundo desequilibrio estructural entre la carga tributaria que asumen los trabajadores por cuenta propia y la que recae sobre las grandes empresas".

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Los psicólogos confirman el estrés de los autónomos

Además, muchos son los informes realizados por profesionales de la psicología que confirman que las condiciones laborales de los autónomos llevan a problemas de agotamiento laboral y de salud mental. Explica el psicólogo Andrés Herraiz que "ser autónomo en España es un auténtico desafío. Un autónomo, es trabajador por cuenta propia, es decir, un trabajador independiente que realiza una actividad económica con ánimo de lucro, sin sujeción a un contrato de trabajo".

Pero, detrás de la posibilidad de emprender y desarrollarse profesionalmente, destaca que "es uno de los pocos modelos de negocio, dónde hay que pagar por trabajar" y es que, si un mes el negocio no da ganancias suficientes, el pago que hay que realizar obligatorio para muchos asuntos varios persiste. Según los datos INE más de 5000 autónomos estuvieron de baja en 2023 por problemas de salud mental.

Según datos del informe «Self-Employment and Mental Health» de la OCDE (2021), los autónomos presentan un mayor riesgo de sufrir trastornos relacionados con la salud mental que los trabajadores por cuenta ajena. La falta de apoyo estructural, la presión constante por mantener ingresos estables y el deseo de responder a todas las demandas del entorno generan un cóctel perfecto para el agotamiento emocional.

Imagen | Unsplash

En Genbeta | Ya puedes pedir la nueva ayuda de 200 euros para rentas bajas: requisitos y solicitud del Bono Carestía de Andalucía















