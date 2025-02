"Me piden 3.000 euros de las ayudas de la Covid": Hacienda pide a 40.000 autónomos que devuelvan las ayudas. Y muchas por error

Marina Muñoz recuerda los "sudores fríos" que vivió al recibir una carta de Hacienda hace unos meses donde le pedían la devolución de ayudas que recibió durante los meses de encierro por la pandemia de 2020. Alberto afirma que también lo vivió y que supo de "que están coaccionando a los autónomos con la devolución de prestación durante la COVID en diferentes lugares" de España.

Ambos pudieron recurrir a documentos antiguos que confirmaban que, la situación en la que se encontraban en 2020 los hacía sujetos para las ayudas que los trabajadores autónomos de España pudieron recibir para sobrevivir mientras tuvimos que confinarnos para evitar la propagación de un virus.

De todos modos, recolectar documentos de hace casi cinco años no siempre es tarea fácil y Alberto habla de gente que conoce que no ha podido demostrarlo y ha tenido que pagar dinero de vuelta al gobierno.

La información apunta a que más de 40.000 personas, trabajadores autónomos en 2020, han recibido una carta para que devuelvan las ayudas con las que pudieron vivir (o sobrevivir) los meses en que no podían trabajar porque no podíamos salir de casa a no ser por actividades esenciales.

Como recuerda El Español, el Ejecutivo distribuyó ayudas de forma provisional a cerca de millón y medio de trabajadores autónomos, con un gasto total de 5.237 millones de euros para el Estado.

Cabe recordar que la UPTA ha solicitado que estos reintegros puedan ser devueltos en un plazo mínimo de 24 meses y sin intereses

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Por qué se reclaman las ayudas

Las razones por las que se reclama la devolución del dinero son diversas. En el caso de Alberto, alegan que estaba conviviendo con una persona que también recibió ayudas públicas y él ya ha enviado la documentación que demuestra que esto no es cierto. De todos modos, teniendo en cuenta que las reclamaciones no llegan de órganos del gobierno, sino de mutuas, el hombre considera "muy grave que una mutua tenga acceso ahora a la documentación" que él ha tenido que mostrar.

A él le reclaman 1.800 euros de ayudas por un lado, más unos 1.200 por la exención de la cuota de autónomos. 3.000 euros en total. Dice que rellenar toda la documentación para poder demostrar que los 3.000 euros que recibió se ajustan a la ley le llevó unas 20 horas en total. "Conozco muchas asesorías que están desbordadas de trabajo. Y no todos los autónomos estamos preparados para abordar estas reclamaciones tan complejas".

Comenta que ha hecho una revisión de todos los periodos de facturación de todos los años, con todas las facturas de cinco años, ha tenido que mostrar libros de ingresos junto con los documentos donde se recogen todos los movimientos positivos de un autónomo y todo eso debe coincidir. "Si hay desajuste en el proceso y lleva a algún error, esto puede llevarnos a otros procesos", explica el hombre que prefiere mantener su identidad anónima por "estar el procedimiento abierto".

"Me pidieron dos veces todos los documentos"

Marina Muñoz, por su parte, explica que tuvo que justificar la falta de actividad e ingresos y recuerda el "pavor que pueda dar cuando nos reclaman cosas de Hacienda".

Entre otros, tuvo que demostrar que no tenía unos ingresos superiores a 5.818 euros en el tercer trimestre de 2020 y la acusaban de haber recibido más de 1.900 euros por las ayudas y más de 800 por las exenciones del pago de la cuota de autónomos.

La mujer ha compartido con Genbeta extractos de la declaración jurada y los datos que le pidieron, recordando, además que "el año pasado me pidieron dos veces todos los documentos". Con el tiempo, me reconocieron el derecho a las ayuda y respiré.

Qué dicen desde el lado fiscal

Remo Domingo, Remo Domingo, Consultor en nonfoi.com explica que "las ayudas que se están reclamando son las ayudas concedidas por las mutuas durante el Covid para aquellos autónomos cuya actividad se vio seriamente perjudicada" y añade que estas ayudas, tenían un problema de base y es que se orientaban para paliar la pérdida de facturación e ingresos durante los trimestres afectados por la paralización del Covid.

"Había dos segmentos fundamentales, que eran el segmento que tuvo que cerrar obligatoriamente y no podía prestar servicios y por otra parte, aquellas actividades que si podían proseguir su actividad pero sus ingresos caían estrepitosamente por las medidas de movilidad, restricciones horarias, cupos máximos de ocupación..." y según sus palabras este segundo segmento es el que más revisiones está teniendo.

Para recibir las ayudas había que acreditar que tus ingresos de un periodo habían caído por encima del 50% 0 del 75% .

respecto otro periodo similar de años anteriores. "En el momento de tramitar la ayuda, esta cifra era imprevisible, dado que se solicitaba justamente en el 2º trimestre de 2021 y a toro pasado, las mutuas están revisando muchos expedientes para verificar que dichos requisitos se han cumplido". Y el problema para demostrar está en que hay que ir a muchos años atrás.

Explica Domingo que "por ejemplo, ahora en 2025, solicitan acreditar libros de ingresos de 2019, extremo que muchos autónomos ya no conservan y tienen dificultades para demostrarlo".

Qué hacer ante este problema

Explican desde Asesoría Legales que ante la preocupación generada por la posibilidad de tener que devolver estas ayudas, muchos autónomos están buscando alternativas y recursos legales para evitarlo o, al menos, para fraccionar el pago y hacerlo más llevadero.

La primera opción es revisar detalladamente la reclamación. En algunos casos, puede haberse producido un error en la notificación o en los cálculos realizados por la administración. Si crees que no deberías devolver la ayuda, puedes presentar una reclamación justificando tu caso.

Si no es posible evitar la devolución, la Agencia Tributaria permite solicitar un fraccionamiento o aplazamiento del pago. Esto permite a los autónomos devolver el dinero en plazos más largos.

Si consideras que la reclamación es injustificada, reúne toda la documentación que demuestre que cumpliste con los requisitos para recibir la ayuda. Esto puede incluir facturas, declaraciones de ingresos, documentos fiscales y extractos bancarios.

Imagen | Foto de Volkan Olmez en Unsplash

En Genbeta | Si vives en Andalucía, puedes pedir esta ayuda de hasta 1170 euros al mes: su simulador te dirá si cumples los requisitos