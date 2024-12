Así puede ver si la Seguridad Social te ha notificado si has pagado bien la cuota de autónomo: este es el calendario de los pagos

La cuota de autónomos ha sufrido una gran transformación en los últimos años. Ha pasado de ser un sistema independiente de los ingresos de los autónomos a depender completamente lo que se paga de lo que se ingrese anualmente. Algo que lleva consigo una regularización de la cuota para ajustarse a estos ingresos reales cruzando los datos con la Agencia Tributaria. Y ya vas a poder consultar si te saldrá a pagar o incluso si te tienen que devolver algo.

Con la llegada de este nuevo sistema, la TGSS activó un procedimiento para introducir nuestra aproximación de ingresos anuales para ajustar la cuota de autónomo a ello. Pero muchos decidieron no hacer este trámite. Ahora la Seguridad Social de oficio cruzará los datos con la AEAT para saber si pagaste de más o de menos en tu cuota de autónomo. Y obviamente se va a tener que regularizar.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

La Seguridad Social ya calcula si pagaste de más o menos en tu cuota

Esta es la primera vez que se realiza este procedimiento de regularización y es lógico que existan ciertas dudas sobre cómo se va a realizar. Este mes de diciembre va a ser cuando va a arrancar la notificación de los resultados de este procedimiento de regularización. Y si eres autónomo, si o si te va a tener que llegar una resolución para indicar si te has ajustado a tus ingresos o si te has pasado o si no has llegado a lo exigido.

El calendario que se va a seguir para realizar este procedimiento de regularización según la web especializada de InfoAutónomos es el siguiente:

En noviembre de 2024 se ha tenido que enviar notificaciones a los gestores autorizados por el sistema RED sobre los rendimientos netos declarados por los autónomos que representan.

En noviembre y diciembre de 2024 se notificará a los autónomos que han cotizado más de lo debido ajustándose a sus ingresos. En este caso los autónomos contarán con una devolución que van a poder solicitar la Seguridad Social. Aunque entre enero y febrero de 2025 se harán de oficio.

que van a poder solicitar la Seguridad Social. Aunque entre enero y febrero de 2025 se harán de oficio. En diciembre de 2024 también se notificará a los autónomos que cotizaron correctamente y que no van a tener que hacer ningún trámite extra.

Entre marzo y abril de 2025 se comenzará a notificar a los autónomos que cotizaron por debajo de sus ingresos reales. En este caso se va a tener que pagar, sin recargo, la diferencia entre lo pagado y lo que se debería haber pagado.

Cómo consultar la notificación de regularización de la cuota de autónomo

Si eres autónomo, es importante estar pendiente a las notificaciones que envíe la Seguridad Social en estos meses. Para ello vas a poder consultar el estado de este envío al acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social en el apartado "Regularización anual de cuotas de trabajo autónomo".

Para acceder a este apartado es necesario contar con Cl@ve, certificado digital o también tener registrado el número de teléfono en la Seguridad Social para recibir un SMS. Al momento de identificarte verás la notificación que te ha podido remitir la Seguridad Social con este resultado.

Pero si todavía no se ha visto tu situación, te saldrá el aviso "Próximamente recibirás una notificación con el resultado de tu regularización de cotización." En este caso deberás seguir esperando a que te llegue alguna nueva notificación durante este mes de diciembre y principios de 2025.

Imágenes | Stock Birken Markus Spiske

En Genbeta | Si eres autónomo, cualquiera puede ver tus datos personales. Y existe un vacío legal al respecto