El Estados Unidos rural, contra los centros de datos para IA. Así le están plantando cara para salvar su agua y sus tierras

"¿Cómo es vivir a 400 yardas (300 metros) de un masivo centro de datos de Mark Zuckeberg?" es como se titula un vídeo publicado por Perfect Union (un medio de comunicación que publica información para la gente trabajadora) del pasado mes de julio, en el que una mujer cuya casa está pegada a uno de esos masivos centros de datos relata el agua que puede salir cada día de los grifos de su casa (casi nada), cómo se ve obligada a almacenarla y además muestra que sale con suciedad.

Ya hemos visto muchos artículos mostrando que, si las redes sociales y buscadores ya gastaban muchísima agua, con la inteligencia artificial esto se convierte en una gran problema. Por ejemplo, se calcula que para generar 100 palabras GPT-4 gasta 3 botellas de agua. Y, mientras el mundo usa estas herramientas de IA a menudo y dándoles las gracias por sus servicios, los pueblos que alojan estos centros de datos se han levantado en protestas.

Más allá de que los pueblos se están quedando sin agua, hay habitantes de lugares donde se están construyendo estos centros de datos masivos que acusan que su factura de la luz ha subido desde que las grandes tech llegaran a sus territorios incluso cuando su propio gasto mensual es menor.

De acuerdo con The Wall Street Journal, a medida que las empresas tecnológicas invierten cientos de miles de millones de dólares en infraestructura para la inteligencia artificial, las propuestas para construir centros de datos se enfrentan a una oposición cada vez mayor en todo Estados Unidos. Los líderes locales están sopesando las preocupaciones sobre el consumo de agua y electricidad de los centros de datos al mismo tiempo que hay grandes inversiones comunitarias que los promotores suelen ofrecer para endulzar su llegada.

Un pueblo que se negó a acoger un centro de datos... y tuvo que acabar aceptando

Más allá de que muchos pueblos no quieran, ya hay ejemplos de algunos que se han visto obligados a hacerlo. En Saline, Michigan, un promotor inmobiliario llegó a la localidad para presentar un proyecto: convertir 110.000 hectárea (250 acres) de tierras agrícolas en un centro de datos, el ayuntamiento se negó, alegando la oposición de los residentes.

Pero los demandaron. Related Digital, demandó al municipio, junto con los vecinos que tenían previsto vender sus terrenos para el proyecto, argumentando que el rechazo de la comunidad rural era un caso de zonificación excluyente en una región en la que no hay otros terrenos destinados a uso industrial.

Ante la perspectiva de una larga batalla judicial que se muestra desigual, el ayuntamiento cedió. Por ahora han logrado limitarles el uso de agua del proyecto y que destine millones de dólares para el departamento de bomberos, los edificios públicos y la conservación de las tierras agrícolas del municipio de Saline, habrá que ver qué sucederá cuando el centro de datos ya esté construido. Los dirigentes del municipio no se mostraron entusiasmados con la decisión pero dijeron estar "entre la espada y la pared".

Por otro lado, St. Charles, Misuri, una comunidad al noroeste de Saint Louis aprobó una moratoria, tras la visita de un promotor, que prohíbe la construcción de cualquier centro de datos durante un año. La promotora CRG les había planteado un centro de datos de 178 hectáreas cerca de una red de pozos que abastece de agua potable a la ciudad. La preocupación por el uso del agua se vio agravada por la aparente falta de transparencia del proyecto, explicaron desde esta localidad.

El plan de Trump de crear muchos centros de datos en su país

En enero de este año, justo tras asumir su presidencia, Donald Trump anunciaba que Hussain Sajwani, multimillonario empresario emiratí fundador del gigante inmobiliario DAMAC Properties, invertiría 20.000 millones de dólares en nuevos centros de datos en Estados Unidos. Según aquel anuncio, los centros de datos se basarán principalmente en tecnologías de inteligencia artificial y en la nube. Cabe recordar que en su anterior presidencia, Trump tuvo un gran plan similar con la taiwanesa Foxconn que acabó en una disputa finalmente.

En julio publicaba el "Plan de Acción de IA", prometiendo agilizar la tramitación de permisos para la construcción de centros de datos con el objetivo de convertir al país en líder en un sector en el que las empresas tecnológicas y otras grandes corporaciones están invirtiendo miles de millones de dólares.

El plan afirmaba que, para combatir el "dogma climático radical", se podrían levantar varias restricciones, incluidas las leyes de aire y agua limpios, en consonancia con la agenda de Trump de "dominio energético estadounidense" y sus esfuerzos por socavar las energías limpias, como recogió la agencia de Noticias AP News de las palabras dichas públicamente por el presidente y publicadas en la web oficial de la Casa Blanca. Hay que recordar que Trump niega el cambio climático y sus efectos.

Por qué los centros de datos para IA afectan negativamente al medio ambiente

Se prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos a nivel mundial se duplique con creces para 2030, superando ligeramente el consumo total de electricidad de Japón en la actualidad, según informó la Agencia Internacional de la Energía a principios de este año.

En muchos casos, esa electricidad puede provenir de la quema de carbón o gas natural. Para entenderlo fácilmente, como explica AP News, estos combustibles fósiles emiten gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, como el dióxido de carbono y el metano.

Esto, a su vez, está vinculado a fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, las fuertes lluvias de las DANA que han protagonizado tristes episodios en España en el último año).

Los centros de datos utilizados para alimentar la IA también necesitan una enorme cantidad de agua para mantenerse refrigerados. Esto significa que pueden sobrecargar las fuentes de agua en zonas donde escasea.

