Este trámite te salvará de perder alguna de las pensiones: tienes hasta el 31 de marzo para realizarlo

Cuando consigues que se reconozca una nueva prestación social a tu nombre, debes saber que no acaba el hecho de tener que estar dando explicaciones a la administración de que necesitas tener esa protección social. Precisamente algunas prestaciones, como los subsidios o las pensiones no contributivas, están pensadas para aquellas personas que tienen menos capacidad económica como recogen sus requisitos.

Pero pese a que en los requisitos ya se recogen estos límites económicos que se deben cumplir, la administración quiere asegurarse que sigues teniendo estos bajos ingresos. Y en el caso de no tenerlos, olvídate de prestación. Esto es algo que se realiza con la presentación de una declaración de Renta que se debe hacer siempre antes de finales de marzo donde se incluyan los ingresos que has tenido durante 2023.

31 de marzo como fecha límite para este trámite

El 31 de marzo es la fecha límite para presentar este trámite, y que debes fijar en tu calendario en el caso de que estés cobrando un subsidio por desempleo o pensiones de viudedad o de incapacidad que no sean contributivos. Todos estos casos van a tener que confirmar que siguen en una situación de necesidad para recibir la protección estatal.

Para poder presentar esta declaración de ingresos vas a tener que acudir a las dependencias autonómicas, al depender de cada una de las Comunidades Autónomas. No todas disponen de un servicio online, salvo algunas cuyo acceso al trámite de esta declaración son los siguientes:

Si la región en la que resides no está en este listado, seguramente te haya llegado el formulario para completarlo a través de una carta. Una vez completado el ingreso que has recibido durante 2023, tanto de rendimientos de trabajo como patrimoniales, se tendrá que remitir al servicio provincial. Y ojo, porque lo van a cotejar con los datos que tiene Hacienda sobre ti.

La Fe de vida también es importante si vives fuera de España

Otro trámite realmente importante que tienen que hacer las personas que residen fuera de España es el hecho de presentar una Fe de vida. Por ejemplo, si una persona que cobra una pensión de España reside en Alemania va a tener que informar que todavía sigue con vida para que sigan enviándole el dinero. Esto se consigue con una Fe de vida que se solicita en las administraciones de justicia locales del país donde se encuentra residiendo.

El hecho de no remitir el documento para la administración española es un problema, ya que puede entender que has fallecido y no seguir enviando el dinero. Esto es algo que siempre hay que realizar de manera física, ya que se debe demostrar que eres tu el solicitante.

