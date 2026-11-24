El tren de alta velocidad de California es un proyecto que tiene una idea muy clara. Para cualquier europeo resultará familiar. Se trata de crear un nuevo tren que conecte dos grandes ciudades. En el caso de esta línea serán San Francisco y Los Ángeles (en menos de tres horas). Para ello se van a construir trenes capaces de circular a más de 350 km/h.

La primera piedra oficial se colocó en Fresno el 6 de enero de 2015. Hasta noviembre de 2026 han pasado casi 12 años. Antes están los años de planificación y contratación. Hay una auditoría estatal que indica que se dio el visto bueno para empezar a trabajar en octubre de 2013.

Hay que diferenciar entre los gastos realizados y las previsiones del plan de negocio de 2026. Hasta febrero se han invertido 15.041 millones de dólares (aproximadamente 12.700 millones de euros). Es más que la construcción del AVE Madrid-Barcelona (8.966,7 millones de euros), pero no es exactamente comparable por el año y alcance de la obra. Además, no hay corrección de inflación. En cuanto a la cantidad total del proyecto californiano, son unos 126.100 millones de dólares.

Una línea que debía abrir en 2020

Los californianos aprobaron en 2008 bonos por unos 10.000 millones de dólares para desarrollar alta velocidad. El plan de ese año estimaba que se invertirían unos 33.000 millones de dólares. La fecha de apertura inicial estaba prevista en 2020, pero esto quedó en el pasado sin ponerlo en marcha.

Lo que se pretendía era unir todo el territorio (norte-sur) con futuras prolongaciones hacia Sacramento y San Diego. Las obras se concentran en el Valle Central (entre Merced y Bakersfield). Se están haciendo viaductos y cruces a distinto nivel, traslados de servicios y, además, se está preparando la plataforma sobre la que irán los trenes.

Aún hay que transformar todas estas obras en un ferrocarril (para pasajeros). En el contrato de vías se ha fijado que debería empezar a tenderse el 30 de noviembre de 2026. Además de la propia vía, se incluyen otros elementos como electrificación, control de trenes y comunicaciones. Se prevé que en 2032-2033 se complete el primer tramo operativo.

Los terrenos y la financiación retrasaron la obra

Algunos de los problemas eran conocidos. En una auditoría estatal de 2018 se concluía que se había contratado la construcción sin contar con todos los terrenos necesarios. También había algunas dificultades pendientes de acuerdos de traslados de redes de servicios. Como consecuencia de estas demoras, se han tenido que incorporar costes adicionales (personal, material y maquinaria).

También ha habido problemas de financiación (los fondos están divididos) y de cambios políticos. Aún hay más, ya que no está garantizado todo el dinero necesario para completar la conexión entre San Francisco y Los Ángeles.

Lo único claro es que California continúa trabajando en su sistema de alta velocidad, aunque han pasado casi 12 años desde que se puso la primera piedra, y no tienen un servicio de pasajeros.

Foto | California High Speed Rail

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