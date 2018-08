El modo incógnito del navegador no ayuda a encontrar vuelos baratos, y este desarrollador explica por qué

Uno de los mitos más extendidos sobre los buscadores de vuelos y gestores de viaje en general es que si detectan que una misma persona busca lo mismo en poco tiempo, le suben los precios a propósito. Por eso, mucha gente piensa que la solución es realizar las búsquedas con el modo incógnito del navegador, un mito que la industria de los buscadores de viajes lleva tiempo tratando de desmentir.

¿Pero entonces por qué pueden cambiar los precios de una búsqueda a otra? Una de las mejores explicaciones la tenemos en Reddit, donde un desarrollador de software para el sistema de servicio de pasajeros de una línea aérea respondió con todos los detalles cuando alguien habló de utilizar el modo incógnito. Sí, el precio puede cambiar, pero no es porque la web esté espiando tus movimientos.

Tal y como ha explicado este desarrollador, cuando realizas una búsqueda en una web de vuelos esta suele guardar tu registro de pasajero (passenger name record o PNR) para reservarte en un sitio en el inventario del vuelo mientras te decides. De esta manera, evita que cuando termines el proceso de configuración de la compra puedas haberte quedado sin un asiento.

Y el quid de la cuestión está precisamente en ese PNR que se genera cuando realizas una búsqueda. Estas reservas invisibles pueden tardar unos minutos en destruirse cuando cancelas un proceso de reserva. El tiempo depende de cada aerolínea, y es por eso que si entramos inmediatamente después el precio puede haber variado.

Esto quiere decir que si yo hago una consulta en una web de vuelos es posible que si vuelvo a buscar inmediatamente después todavía conserve el PNR de antes, por lo que a efectos prácticos es como si hubiera una plaza menos, lo que puede repercutir directamente en el precio final que te aparece en la pantalla. Cuando esto pasa, hasta que la web no destruye el PNR no vuelve a bajar el precio.

Otras diferencias del precio pueden estar causadas por algunos parámetros como el de dónde realiza la búsqueda o qué acciones realiza antes de buscar. Algunas aerolíneas configuran unos patrones previos ocultos, y si los usuarios los cumplen es posible que obtengan una promoción para su vuelo. Además, también puede haber otros factores como las promociones individuales de determinadas webs con ciertas aerolíneas.

En definitiva, según este desarrollador el proceso por el cual los precios varían puede volverse realmente complejo, ya que depende de muchísimas cosas que pueden cambiar desde el momento que haces una consulta a otra. Eso sí, asegura que en ninguna de las aerolíneas que conoce se modifican a propósito los precios, y eso que ha trabajado con algunas en las que se llevan a reservar cerca de 500 millones de vuelos al año.

Aquí tienes el mensaje completo que dejó el desarrollador:

Aquí un desarrollador de software de sistema de servicio de pasajeros de aerolíneas.

Eso es solo una mentira (refiriéndose al modo incógnito del navegador). El aumento de precio que ves es cierto, pero no es porque el software esté rastreando tus movimientos e intente obtener un precio más alto, sino principalmente porque cuando buscas un vuelo y continúas por lo menos un movimiento más, se crea el PNR para ti para guardar tu asiento en el inventario. Y, por supuesto, con cada asiento guardado, los precios pueden aumentar o no dependiendo de tu tipo de reserva (no solo económica y business, sino cada clase creada para cada rango de precios).

Estos PNR se destruyen cuando no completas la reserva, pero, por supuesto, después de un cierto tiempo que depende del software y la elección de la línea aérea. Y cuando estos PNR se destruyen, los precios bajan también.

Otra diferencia de precio que puedes notar es causada por las promociones a ciertos grupos de clientes. No es que estén tratando de vender a un precio más alto; sino lo contrario. Para ciertos grupos de clientes, el asiento puede ser más económico. Esto podría depender de varios parámetros diferentes, como desde dónde realiza la búsqueda, o qué acciones realiza antes de buscar (según su comportamiento, puede ajustarse a un patrón determinado y obtener una promoción).

También hay otros factores en juego también. Los canales de venta de la aerolínea no son estrictamente en línea, hay operadores turísticos, agencias de ventas globales y otros que podrían tener una mejor oferta debido a su acuerdo con la aerolínea. Esto puede volverse muy complejo en ocasiones que no voy a poder explicar aquí. Pero puedo asegurarte, entre las líneas aéreas con las que he trabajado y el software del que soy consciente, que se utilizan para reservar un total de 500 millones de billetes aéreos por año; no hay tal cosa como aumentar el precio porque has hecho esto y aquello, ninguno en absoluto.