Este es el mensaje que Microsoft obligará a aceptar para poder instalar Windows 11 en PCs incompatibles

Ayer hablábamos de que Microsoft había lanzado para todos los usuarios (y no solo los Insiders) la aplicación PC Health Check. Con ella, la compañía da la posibilidad de comprobar fácilmente si tu equipo será compatible con Windows 11, analizando si cumple los requisitos mínimos. A la vez, decíamos que Windows 11 podrá instalarse desde cero en equipos no compatibles descargando una imagen ISO, frente a actualizar desde Windows 10 vía Windows Update.

Ahora, Tom Warren, editor de The Verge, ha mostrado el aviso que ha mostrado su equipo cuando ha tratado de instalar a Windows 11, sistema con el que no es compatible por contar con un Intel Core i7 de séptima generación:

Hasta ahora, conocíamos el giro de timón de Microsoft, pero no que habría que aceptar este aviso que sirve como exención de responsabilidad a Microsoft y al fabricante de tu equipo, según aclara la propia compañía de Redmond. Este es el aviso traducido:

"Este PC no cumple los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11 - estos requisitos ayudan a garantizar una experiencia más fiable y de mayor calidad. No se recomienda la instalación de Windows 11 en este PC y puede dar lugar a problemas de compatibilidad. Si procede a instalar Windows 11, tu PC ya no tendrá soporte y no tendrá derecho a recibir a recibir actualizaciones. Los daños en su PC debido a la falta de compatibilidad no están cubiertos por la garantía del fabricante. Al seleccionar Aceptar, reconoce que ha leído y comprendido esta".