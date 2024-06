He perdido la cartera. Peor que tener que renovar los documentos ha sido tener que usar la web para pedir cita previa

No soy una persona especialmente despistada, pero de vez en cuando los despistes y olvidos suceden. Me pasó hace un par de días, cuando dejé la cartera en el bolsillo lateral de mi bolsa de padel y se me pasó cerrar la cremallera. Horas después descubrí que ese compartimento estaba vacío. Tras recorrer el camino desde mi casa al coche, revisar someramente mi vehículo y preguntar al club de pádel, tocó asumir la tragedia: había perdido la cartera con todo lo que había dentro.

Al margen del valor personal de la cartera y los poco más de 10 euros que albergaba, el gran disgusto estaba en la documentación: DNI, carnet de conducir, tarjeta sanitaria, la VISA, tarjetas de transporte... lo primero fue apagar la tarjeta bancaria y llamar a las autoridades preguntando por si alguien la había entregado. Después tocó asumir el borrón y cuenta nueva: solicitar una nueva tarjeta y que esta llegara a mi domilicio sería cuestión de un par de días y cinco euros, pero pedir mis documentos de identificación iba a ser un auténtico dolor de cabeza. Al tiempo invertido en acudir a las oficinas, las fotos de carnet, colas o las tasas, se unía un enemigo inesperado: la tecnología.

Que no haya (aún) DNI 4.0 en el móvil es una faena para mientras tanto

Para mi alegría, las aplicaciones de Carpeta personal de salud de Osasunbidea (el servicio sanitario de Navarra) y miDGT albergan respectivamente mi tarjeta sanitaria y mi carnet de conducir, así que a una mala con el móvil podría realizar trámites como solicitar medicación o pedir hora o entregar documentación en un posible control. Además, tengo el pasaporte físico en mi poder. Pero si hay un documento importante, ese es el Documento Nacional de Identidad y desgraciadamente, todavía no hay aplicación de DNI 4.0 que valga.

Así que sabedora de lo que cuesta renovar el DNI, me dispuse a agilizar trámites solicitando cita previa para el DNI: si en las próximas horas encontraba la cartera o me llamaban desde el club o las autoridades, basta con cancelar la cita y aquí no ha pasado nada. Tras googlear 'pedir cita previa dni en Google', descubrí dos alternativas y cada cual me gustó menos: está la opción de hacerlo por teléfono marcando el 060 que es un número de pago o a través de la web.

De tener que pagar por hacer un trámite obligatorio, hablamos otro día porque ¿qué pasa si no tengo internet en casa? ¿si no tengo los suficientes conocimientos tecnológicos como para hacerlo por mi misma ni nadie a quien acudir para que lo haga por mi? Afortunadamente para mí, no era mi caso: pedir cita previa para el DNI en internet debería ser un paseo... o eso pensaba yo.

La odisea de pedir cita previa para el DNI en la web

Tras llegar a la web sin pérdida y leer esa primera pantalla, le di a 'Continuar' y ya me encontré con tres opciones para la solicitud, consulta o anulación de la cita: acceder con datos del DNI/NIE, con el DNI electrónico o, en mi caso, usar un enlace porque no disponía de los datos por pérdida o sustracción. Comienzan los problemas.

Página para pedir cita previa para el DNI en casos de pérdida o robo

Lo que veis sobre estas líneas es el formulario a rellenar, lo que sobre el papel parece fácil gracias a esos ejemplos que aparecen entre paréntesis. Quizás se puedan atragantar los caracteres de la parte inferior, pero puedes cambiarlos o escucharlos. Nada más lejos de la realidad: aquí comenzó una odisea.

Leer a fondo el formulario es el primer paso. Después y como no es la primera ni la última vez que relleno algo similar, tras el primer error comprobé detenidamente que la información introducida era correcta. A continuación, busqué posibles errores clásicos: en el espacio de 'Número de documento' no deja añadir más que ocho caracteres. También lo intenté no poniendo en datos como 'Rodríguez'. Tampoco. Finalmente, pasé de Google Chrome a otros navegadores como Safari o Brave. Más de lo mismo: unas veces me devolvía algo como 'Datos de filiación incorrectos. Por favor, verifíquelos' y en otras me decía del código introducido. Un callejón sin salida.

La desesperación fue tal que que terminó cuando al ir a coger el coche para personarme en la oficina de renovación del DNI de la Policía Nacional para explicarles lo sucedido e invitarles a que me guiaran paso a paso a pedir cita, encontré la cartera en una rendija del vehículo. Menos mal.

Después de todo, no pensaba pagar por pedir cita telefónica y tengo claro que no estoy sola en esto (basta con buscar nuevamente en la web para encontrar entradas de foros con gente desesperada) si yo, que soy una persona bastante tecnológica, tengo problemas, seguro que hay muchísima gente que también (o que no sabe cómo hacerlo) y que acude allí. Seguro que hay alguien muy amable que lo hace por ti o te guía paso a paso en el proceso.

