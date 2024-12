Adiós al buscador de Google tal y como lo conocemos: Sundar Pichai promete cambios profundos desde principios de 2025

La hegemonía en las últimas décadas del buscador de Google se encuentra en un momento crítico. Por un lado está la realidad: cada vez menos gente busca en Google, lo que supone una inevitable pérdida de ingresos tasada en un bestial 50% menos. Más allá de un cambio de hábitos social, hay un renuevo generacional que demuestra que los jóvenes prefieren usar TikTok a Google para buscar información.

Por otro lado, no podemos olvidar la amenaza en el horizonte de la inteligencia artificial a la clásica búsqueda web, donde Google también tiene su arma llamada Gemini, pero donde ChatGPT parte con ventaja. Cabe recordar que además el chatbot de OpenAI ya ha implementado su buscador. También acecha un viejo conocido como Microsoft, ahora renovado y vitaminado con Copilot en Edge, que ha vuelto con más fuerza que nunca (o esa es mi opinión).

En ese escenario, el CEO de Google se ha pronunciado en la DealBook Summit del New York Times del pasado miércoles y ha sido tajante: el motor de búsqueda de Google cambiará profundamente en 2025.

Google va a cambiar su buscador de arriba abajo en 2025

AI Overview en Google

Así, Sundar Pichai ha explicado que parte de ese cambio profundo previsto para el año que viene, su buscador será capaz de 'abordar preguntas más complejas que nunca'. Tanto es así que se ha aventurado a asegurar que incluso a principios de 2025 sorprenderá por 'el tipo de cosas nuevas que puede hacer la búsqueda (de Google) en comparación con lo que hace hoy.'

A principios de este año el CEO de Microsoft, Satya Nadella aseguraba que Google debería haber sido el 'ganador por defecto' en la carrera de la IA y Pichai no solo no lo olvida, sino que amablemente sugiere un reto: 'Me encantaría hacer una comparación lado a lado de los propios modelos de Microsoft y los nuestros', recordando además una realidad: que Microsoft está 'utilizando los modelos de alguien', ya que bajo el capó de la IA de la empresa de Redmond ruge el motor de OpenAI.

En cualquier caso, Sundar Pichai es optimista:

Cuando miro lo que está por venir, me doy cuenta de que estamos en las primeras etapas de un cambio profundo (...) Creo que hay mucha innovación por delante. Estamos comprometidos a estar a la vanguardia en este campo, y creo que lo estamos.

Porque de hecho este 2024 Google ya ha comenzado a remodelar su motor de búsqueda añadiéndole inteligencia artificial, lo que hemos comenzado a ver con los resúmenes de búsqueda basados en IA o una actualización de Lens que posibilita la búsqueda en web desde un vídeo. Y eso es solo el principio. No obstante, hay una gran actualización de Gemini en ciernes para competir con otros motores de búsqueda vitaminados con IA.

Wikimedia Commons (eesan1969), Dall-E

