En 1930 se cazó el último lince boreal en libertad del que hay constancia en Cataluña, y su piel acabó expuesta en la comarca del Ripollès, tal y como recoge la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Casi un siglo después, dos asociaciones ecologistas plantearon en octubre de 2025 devolver este felino al Pirineo catalán con una prueba piloto que todavía está lejos de convertirse en realidad.

Quién lo propone y cómo. La idea parte de Amics del Parc Natural de l’Alt Pirineu y de ADLO Pirineo, que quieren soltar varios machos castrados en el Parque Natural del Alt Pirineu, el espacio protegido más grande de Cataluña. Los animales podrían llegar de Rumanía, cuya población de los Cárpatos se mantiene sin grandes cambios o crece poco a poco, según el balance de la Comisión Europea para 2017-2023. ¿Y por qué castrados? Pues porque, según sus impulsores, así no podrían reproducirse, y el experimento se quedaría en un ensayo controlado para ver qué efecto tiene su presencia en el ecosistema.

Un felino mucho mayor que el ibérico. El lince boreal (Lynx lynx), también llamado euroasiático, es el mayor felino de Europa. También es bastante más corpulento que el lince ibérico, al que WWF presenta como su pariente más pequeño. Puede medir entre 60 y 75 centímetros de altura y pesar hasta 30 kilos, según la ficha de la especie del Ministerio para la Transición Ecológica, y entre sus presas están los corzos y los rebecos y, en ocasiones, los ciervos.

La propuesta ha despertado inquietud en algunos sectores ligados al medio rural y a la gestión de la fauna, que temen que su llegada afecte a las poblaciones de ciertas especies silvestres y altere el equilibrio actual del territorio. Los promotores defienden lo contrario, que su presencia ayudaría a recuperar procesos ecológicos perdidos hace décadas y que, al ser ejemplares estériles, el riesgo sería menor. Vamos, que no podrían crear por su cuenta una población estable. Eso sí, el debate ya va más allá del ensayo, porque la gran pregunta es qué pasaría si algún día se planteara soltar linces fértiles.

La sombra del lince ibérico. Otro de los puntos que generan dudas es la posible relación con el lince ibérico (Lynx pardinus), cuya recuperación ha costado lustros de trabajo y más de 100 millones de euros, según la estrategia de conservación de España y Portugal. De hecho, un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concluyó en enero de 2024 que ambas especies llegaron a cruzarse en el pasado.

Los investigadores analizaron el ADN de linces prehistóricos hallados en Andújar, Alcanar y el Algarve, y vieron que “los linces modernos compartían más material genético con su especie hermana, el lince euroasiático, que los linces más antiguos”, según explicaba María Lucena, primera autora del trabajo, en la nota de prensa de la Estación Biológica. Aquella hibridación pudo ayudar a aumentar la diversidad genética del lince ibérico, pero José Antonio Godoy, coautor del trabajo, advierte en la misma nota de que no se pueden predecir las consecuencias de una futura hibridación, natural o intencionada, en una especie cuya viabilidad genética todavía no está garantizada.

Un camino administrativo largo. En octubre de 2025 la propuesta estaba en una fase muy inicial. Según la misma fundación, el borrador del plan tiene que pasar primero por el parque natural, que lo elevaría a la Generalitat de Cataluña, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico únicamente lo estudiaría si la Generalitat diera su visto bueno. Las asociaciones, por su parte, insistían en que se trataría de una experiencia limitada y sin posibilidad de reproducción.

Pero un año después el planteamiento ha cambiado. El 13 de octubre de 2026, las dos asociaciones y otras cuatro entidades ecologistas pidieron a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat que recuperara y actualizara el plan de viabilidad para reintroducir el lince boreal anunciado en 2016, que nunca llegó a ejecutarse. En ese comunicado ya no hablan de machos castrados, sino de traer ejemplares no esterilizados de otras regiones europeas si los estudios lo avalan.

Foto | kenny goossen

En Xataka | El lince ibérico está reconquistando España y eso es una buena noticia. El reto ahora es entender por qué