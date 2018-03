El minado de criptomonedas también se cuela en la Mac App Store

En los últimos meses hemos reportado varios casos de aplicaciones y páginas web que minaban criptomonedas sin el consentimiento de sus usuarios, una práctica que cada vez es más común.

Ahora conocemos que una Calendar 2, una aplicación popular en la Mac App Store, incluyó minado de criptomonedas y al parecer Apple no hizo nada al respecto. Según Ars Technica, su desarrollador (Qbix) incluyó código para minar Monero, una moneda virtual que ofrece anonimato y privacidad.

Minado a cambio de funciones extra

Calendar 2 es una aplicación que afirma ofrecer más funcionalidades que la aplicación de calendario que viene incluida con macOS. Para poder utilizarla, tenemos varias opciones: pagar 0,99 dólares al mes o un pago único de 17,99 dólares.

Fue entonces cuando su desarrollador decidió incluir una opción extra: permitir que la aplicación mine criptomonedas para poder acceder a todas las funcionalidades. El problema es que el minado de criptomonedas venía activado por defecto.

Al habilitar esta opción Calendar 2 utilizaría del 10 al 20% de los recursos del equipo para minar criptomonedas. Pocas horas después de que se conociera esta noticia, el fundador de Qbix (Gregory Magarshak) decidió lanzar una actualización que eliminaba el minado de criptomonedas en la app.

@SGgrc @QbixApps Calendar 2 for Mac (from the App Store) launched a cryptocurrency miner without my permission. Then it ate 200% CPU until I found it and killed it. I didn't expect a miner infection from an App Store vendor. Wow. It runs the xmr-stak Monero miner. — Fred Laxton (@fredonline) 12 de marzo de 2018

"El lanzamiento trajo consigo muchísimos bugs, que hicieron parecer que nuestra compañía quería minar criptomonedas sin el permiso de la gente, algo que va en contra de la ética y la visión de Qbix".

Magarshak echa balones fuera, apuntando a la compañía que proporcionó a Qbix la biblioteca minera, ya que ellos no les proporcionaron el código fuente. Por su parte, Apple todavía no ha dicho nada al respecto, a pesar de que ya han pasado 24 horas desde que saltó esta información.

Actualmente no hay restricciones específicas sobre publicar una aplicación en la Mac App Store incluya código para minar criptomonedas. De todos modos, es bastante probable que Apple aproveche esta polémica para hacer cambios al respecto.

En Genbeta | Con esta extensión puedes mantener tu CPU a salvo de las webs que quieren minar criptomonedas con ella