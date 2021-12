Espiar a alguien en WhatsApp ahora es todavía más complicado: la app ya no muestra si alguien está online

Durante los últimos años, WhatsApp ha ido endureciendo sus medidas de seguridad y privacidad, aunque todavía quedaban algunos aspectos a mejorar. Uno de ellos, era la información acerca de nuestro estado en la plataforma, ya que todavía se podía ver si estábamos, o no, online en WhatsApp.

A día de hoy, la plataforma te permite configurar qué información pueden ver los demás usuarios sobre ti, pudiendo modificar qué personas pueden ver tu foto de perfil o tu última conexión en la plataforma. Sin embargo, la información sobre si estábamos online aún era visible, y era muy fácil conocer ese dato también a través de aplicaciones de terceros. Hasta ahora. Y es que desde WhatsApp ya han restringido dicha información.

Se acabó el ver si alguien está online en WhatsApp

Algunos usuarios han empezado a notar estas medidas de seguridad. Un usuario en Twitter lo ha podido contar a través de un mensaje del propio equipo de soporte de WhatsApp. El equipo le respondió lo siguiente:

Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tú y tus amigos, familia y negocios que conozcas o con los que hayas intercambiado mensajes antes.

La compañía confirma así que estas medidas de seguridad harán más difícil que alguien que no conozcamos pueda ver si estamos, o no, online en WhatsApp. De hecho, en las respectivas tiendas de aplicaciones de Android y iOS, podemos encontrar multitud de apps dedicadas a espiar en WhatsApp, guardando un registro de cuándo nos conectamos a la plataforma. Al no poder conocer esta información, las apps quedan inservibles, algo que hemos podido comprobar nosotros mismos de primera mano.

Sitios web como WaTools, WaCheck o ChatWatch, también incluían una función para conocer este dato, aunque esta nueva medida de seguridad ya no les permite a este tipo de aplicaciones guardar un registro de nuestra actividad en la plataforma.

Espiar a alguien en WhatsApp también era relativamente "fácil" si por error se iniciaba una sesión en otro dispositivo. No obstante, el hecho de pedir ahora la huella dactilar para el inicio de sesión en otro dispositivo, junto con el nuevo modo multidispositivo, han ayudado a fortificar las medidas de seguridad de la plataforma.

Esta nueva medida de seguridad sólo es efectiva para aquellos usuarios con los que no hayamos hablado nunca o no tengamos guardados. Las personas con las que hayamos mantenido alguna conversación sí podrán saberlo. Quizás esta nueva medida hubiera mejorado si nos hubiesen permitido modificar quién puede ver esta información.

Vía | WaBetaInfo