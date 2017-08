"Gran victoria para YouTube": un juez da la razón a los YouTubers Ethan y Hila Klein

Cuando Ethan y Hila Klein descubrieron que habían sido demandados por otro YouTuber (porque había utilizado un vídeo de él en su canal), no sabían que realmente estaban en medio de una batalla que podría cambiar para siempre la plataforma.

Sus fans llegaron a recaudar más de 170.00 dólares (gracias también al YouTuber Philip DeFranco) para ayudar a Ethan y Hila Klein en su lucha contra Matt Hosseinzadeh. Ahora una juez, en Nueva York, les acaba de dar la razón.

We won the lawsuit. Video coming soon. Huge victory for fair use on YouTube. — Ethan Klein (@h3h3productions) 23 de agosto de 2017

Los 'vídeos de reacciones' llegan a los juzgados

Hosseinzadeh les demandó hace un años, tras haber publicado el (ya clásico) vídeo de reacción en el que se burlaban de él. De todos modos, Hosseinzadeh no se centró en las burlas, y su demanda estaba fundada en que habían vulnerado sus derechos de autor por haber utilizado parte de uno de sus vídeos.

La familia Klein se defendió alegando que habían jugado limpio, y Philip DeFranco llegó a afirmar que si "perdían este juicio podría sentar un terrible precedente para otros creadores" de la plataforma.

Como no podría ser de otro modo, hace unas horas publicaban un vídeo en el que festejan haber ganado el caso y explican su versión de lo ocurrido:

Básicamente, se estaba poniendo en juego poder utilizar clips de otros vídeos para crear nuevo contenido en YouTube. Uno de los formatos más exitosos es el de 'vídeos de reacciones', que está basado completamente en esta cuestión.

De todos modos, la juez Katherine B. Forrest ha querido enfatizar que su veredicto no vale para todos los videos de reacciones. Hay algunos que mezclan contenido de otros con reacciones y también existen aquellos que simplemente son una recopilación sin ofrecer comentarios. En palabras de la juez, esta batalla todavía sigue en el aire:

La Corte no está para regular el uso justo de todos los 'vídeos de reacciones'.

Por su parte, Matt Hosseinzadeh todavía no se ha pronunciado oficialmente. Aunque creo que un tuit publicado hace 15 horas lo resume todo con una sala palabra:

Outch. — Bold Guy🔹 (@MattHossZone) 23 de agosto de 2017

