LinkedIn estrena nuevo diseño, al fin no parece una web del 2002

La red social enfocada en el mundo laboral finalmente se ve como una web moderna. LinkedIn está estrenando diseño de su sitio web de escritorio y la verdad es que luce muy bien. El que es considerado por su director de ingeniería como el mayor cambio en LinkedIn desde su lanzamiento, comenzará a llegar a todos los usuarios del servicio a partir de hoy mismo.

La conocida plataforma que fue adquirida por Microsoft a mediados de 2016 por la impresionante suma de 26.200 millones de dólares, está dejando atrás aquella interfaz abarrotada de elementos y moviéndose a un estilo más similar al de sus aplicaciones móviles que también fueron actualizadas recientemente.

Aunque el cambio llega bastante después de lo que llegó a la experiencia móvil, no deja ser gratamente bienvenido. Si ingresas a LinkedIn y ya has recibido el nuevo diseño, verás un mensaje especial anunciando los cambios y dándote una pequeña guía para que no te pierdas e invitándote a probar el nuevo icono de menú.

Uno de los cambios más interesantes e importantes de este nuevo diseño viene del lado de las comunicaciones, pues ahora podrás abrir ventanas de chat en la pantalla de inicio gracias a pequeñas ventanas emergentes, muy parecido a como funcionan los chats en Facebook, todo sin tener que dejar el feed.

Además de esto LinkedIn está presentando sus propios chatbots que sugieren temas de los que hablar con las personas para "romper el hielo". También podrían sugerirte personas o empresas con las que conversar.

Los cambios no son solo estéticos pues se ha mejorado mucho a nivel del backend. Solo a primera vista se siente más fluido y rápido, y LinkedIn ha mejorado sus algoritmos para sugerir contenido a sus usuarios. La empresa había anunciado estos cambios en septiembre del año pasado, y finalmente están aquí. Un LinkedIn más moderno, funcional y bonito.

