Microsoft te castigará si utilizas lenguaje ofensivo en Skype y Xbox Live

Microsoft ha publicado un comunicado en el que anuncian que a partir del 1 de mayo entrarán en vigor nuevas reglas para utilizar algunos servicios de la compañía. Uno de los puntos más destacables exige que no se emplee lenguaje ofensivo en Skype y Xbox Live.

Aquellos que infrinjan estas políticas podrían acabar con la cuenta cerrada o suspendida. También se ha indicado que no se permiten "actividades fraudulentas" ni el material relacionado con la "pornografía, desnudez, bestialidad, violencia gráfica o actividades delictivas".

Como vemos, la sanción también se aplicará aunque se tenga una suscripción a Xbox Live Gold o dinero en la cuenta. También se prohíbe el envío de spam o cualquier acción ilegal o que perjudique a niños.

Aquellos usuarios que estén preocuados por su privacidad quizás no les guste una política a la que Microsoft hace referencia en esta actualización:

"Durante la investigación de las supuestas infracciones de los presentes Términos, Microsoft se reserva el derecho a revisar Su Contenido para solucionar el inconveniente. No obstante, no supervisamos los Servicios y no tenemos intención de hacerlo".