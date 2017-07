Pelea de gurús: Elon Musk sugiere que Mark Zuckerberg es un ignorante sobre inteligencia artificial

"Urge regular la inteligencia artificial antes de que se convierta en un peligro para la humanidad". Éstas fueron las últimas palabras de Elon Musk sobre la tan de moda inteligencia artificial. Y contestando en un directo de Facebook este fin de semana, Mark Zuckerberg acusó indirectamente a Musk de ser un irresponsable:

Por supuesto, Elon Musk no se ha quedado callado.

Sutil pero muy directo y contestando a un hilo desde su cuenta de Twitter, el magnate responsable de Tesla y SpaceX, ha sugerido que Zuckerberg es un ignorante sobre inteligencia artificial:

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.