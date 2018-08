Prepárate para ver cada vez más anuncios en YouTube que no te podrás saltar

A partir de la semana que viene es posible que empieces a ver cada vez más vídeos publicitarios sin el botón 'saltar anuncio' en YouTube. El servicio de streaming ha anunciado en un vídeo de su cuenta Creator Inside que va a empezar a permitir que todos los partners que ya están monetizando sus vídeos puedan recurrir a este tipo de anuncios.

YouTube empezó a experimentar ellos únicamente con un grupo reducido de creadores, pero ahora lo va a ampliar a todos con prometiéndole a sus creadores la "potencial" posibilidad de ganar más dinero, ya que los anunciantes suelen pagar más cuando los usuarios no pueden saltarse los anuncios.

Por lo general, cuando YouTube te muestra un anuncio aparece un botón abajo a la derecha con el que puedes saltarte el resto del vídeo publicitario pasado determinado tiempo. Pero también tiene determinados anuncios que no pueden saltarse, por lo que los usuarios tenemos que verlo entero antes de poder seguir consumiendo contenido.

Según la página de ayuda de la plataforma, este tipo de anuncio no puede durar más de 15 o 20 segundos. Así pues, tampoco será una publicidad tan molesta como la de televisión, aunque desde luego que es más molesta con los anuncios que puedes saltarte una vez pasados cinco segundos.

Todos los partners podrán beneficiarse

"Los anuncios no evitables tienden a generar un poco más de dinero que los que te puedes saltar, porque generalmente los anunciantes pagan un poco más por ellos", explican en el vídeo, donde también detallan cómo se les avisará a los usuarios.

La función empezará a estar disponible a partir de la semana que viene para todos los partners, quienes recibirán una notificación avisándoles de que pueden insertar ese tipo de anuncios. Además, si los creadores tienen ya un vídeo que les esté monetizando con anuncios evitables también tendrán la posibilidad de cambiarlos por otros que nos se podrán saltar.

YouTube lleva tiempo teniendo un problema con sus creadores, y está teniendo que competir con plataformas como Twitch o Patreon a la hora de quedárselos para mantener el nivel de contenidos de la plataforma. En ese contexto, tiene mucho sentido intentar atraerles con anuncios, ya que una de las críticas recurrentes es que YouTube no paga tan bien como otras plataformas.

Sin embargo no deja de ser un movimiento arriesgado, ya que no creo que a los usuarios de a pie les vaya a gustar tener que tragarse cada vez más anuncios completos. En este sentido, será interesante ver cómo mantiene YouTube el equilibrio de este tipo de anuncios para que los usuarios no empiecen a cansarse de la plataforma.

Vía | Engadget

