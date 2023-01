Hablar con ChatGPT como si fuera un contacto más de WhatsApp ya es posible: así es como puedes recibir sus "divinos" consejos

Se veía venir, pero se confirma que vamos a encontrarnos con ChatGPT hasta en la sopa. No hablamos de temas "profesionales" como ayudarte a resolver dudas de código o incluso para que te haga los trabajos de clase, si no de temas personales: te sirve hasta para ligar en Tinder. Con este potencial, no es de extrañar que el chat conversacional de OpenAI se haya convertido en el mejor amigo de algunas personas. ¿Y qué hacemos con los amigos? Pues chatear en WhatsApp. Pues sí: ahora también puedes usar ChatGPT en WhatsApp para contarle tus alegrías y penas.

Good in a box: una línea directa entre "Dios" y tú vía WhatsApp

Porque si ChatGPT es tan bueno ayudándonos en otras tareas – ojo, no es infalible, recordemos que uno de sus grandes hándicaps es que lo que dice parece real, pero a veces no lo es y solo quien maneja del tema puede percibirlo –, ¿por qué no dándonos consejos sobre nuestra relación o para el día a día en WhatsApp?

A alguien ya se le ha ocurrido: se llama "God in box" (Dios en caja) y es una implementación directa de ChatGPT 3.5 en WhatsApp, de modo que puedes tener a un contacto "Dios" (el chat conversacional de OpenAI) y por tanto, chatear con él en WhatsApp. Como ChatGPT entiende el contexto y el lenguaje natural, podrás mantener una conversación de lo más humana y cotidiana.

La versión beta se lanzó a principios de año y requería de un acceso especial para probarla, pero en estos momentos está abierta a cualquier persona y es gratis siempre y cuando envíes hasta 40 mensajes al mes.

Esta versión dispone de ciertas limitaciones, como que solo puedes enviar un mensaje cada 10 segundos y se ha limitado la extensión a 256 caracteres. Según el equipo de desarrollo, de esta forma se evitan los abusos y la conversación es más conveniente, si bien la idea es lanzar un plan con respuestas más largas.

Después de 10 minutos de inactividad, la conversación se resetea. Pero si prefieres hacer tabula rasa ya, siempre puedes teclear el comando: !reset .

Importante: según los términos de uso, los mensajes no se almacenan en los servidores de God In A Box, pero las interacciones con ChatGPT sí que se usan para entrenar al algoritmo, por lo que la información que le proporciones quedará registrada y será susceptible de revisiones por parte de OpenAI, así que mejor no proporcionar información personal sensible ni delictiva.

Cómo usar God in a box

Para probar God in a box lo primero es entrar en su web y pulsar sobre "Get Started" para posteriormente registrarte con un email (por ejemplo ejemplo@genbeta.com y tu número de teléfono. El paso final incluye la verificación añadiendo a "Dios" como contacto con un número de teléfono, abriéndole un chat en WhatsApp y enviándole la misma dirección de email de la forma ¡verify ejemplo@genbeta.com .

Si todo es correcto, en unos segundos recibirás un mensaje de WhatsApp que lo confirme y tendrás que añadir algunos datos más en su web, como tu fecha de nacimiento, ciudad y género. Ya está todo listo, que comiencen esos consejos 'divinos'.

Foto de portada | Montaje con logo WhatsApp + Possessed Photography en Unsplash