YouTube empieza a mostrar avisos bajo los vídeos de medios que son financiados por la Administración Pública

Han pasado casi dos años desde que YouTube anunciara que empezaría a mostrar notificaciones debajo de los vídeos con información sobre los medios para ofrecer mayor transparencia a sus usuarios, principalmente en lo concerniente a organizaciones de noticias que son controladas total o parcialmente por los gobiernos.

Los avisos que muestran si un medio es financiado por la Administración Pública se mostraron inicialmente solo en Estados Unidos, con la advertencia de YouTube de que no sería un sistema perfecto puesto que estaba en etapas muy tempranas. Hoy es posible ver esos avisos en muchos más vídeos, incluyendo los de algunos canales de medios públicos españoles.

YouTube’s new warnings under state-owner or controlled news media publishers is now showing



Here’s the warning displayed for:@BBCNews @RT_com @AlJazeera @SputnikInt pic.twitter.com/86oYtVcc9p