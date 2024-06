Ahora que el ChatGPT gratis usa GPT-4o, es exponencialmente mejor. Pagar por ChatGPT Plus cada vez merece menos la pena

Lo prometido es deuda: uno de los grandes alicientes de GPT-4o es que iba a llegar gratis para todo el mundo y ya está aquí. Si usas ChaGPT, ya podrás beneficiarte del modelo más avanzado de OpenAI y una lista de funciones tal que, no solo se lo pone muy difícil a rivales como Gemini de Google, sino que también hace tener una suscripción de pago de ChatGPT Plus ya no merezca tanto la pena. Esto es todo lo que vas a poder usar con ChatGPT desde ya.

Hasta hace nada si usabas ChatGPT gratis, tenías el modelo de GPT-3.5 y si querías usar algo más avanzado y completo quedaba pasar por caja o, como alternativa, optar por Microsoft Copilot con GPT-4. Pero OpenAI ha pisado el acelerador y de qué manera: ChatGPT gratis ha subido de nivel en las últimas horas gracias a GPT-4o.

ChatGPT sube de nivel: esto es todo lo que puedes usar gratis

Las limitaciones de la versión gratuita de ChatGPT hacía que muchas personas optaran por pagar por ChatGPT, a saber: acceso a GPT-4, respuestas más rápidas incluso en momentos de alta demanda, acceso prioritario a novedades, generación de imágenes con DALL-E, crear GPTs, reconocimiento de imágenes, análisis de datos avanzados, acceso a internet o análisis avanzado de datos. Sí, la diferencia era notable y eso tenía un precio: 20 dólares al mes.

Como ha anunciado OpenAI en su perfil de X/Twitter, ChatGPT gratis ha mejorado notablemente incorporando funciones hasta ahora presente en las modalidades de pago con acceso limitado a:

GPT-4.

Respuestas tanto del modelo de IA como de la web.

Análisis de datos y creación de gráficos.

Carga de fotografías para reconocimiento de imágenes.

Carga de archivos para obtener asistencia para resúmenes, análisis o escritura. Así, es posible subir texto, texto escrito a mano escaneado

GPTs personalizados y la tienda de GPTs.

Pulsa para ir a la publicación de X/Twitter

Así, como usuaria gratis que soy, he podido usar la aplicación con el nuevo modelo de forma más rápida que antes y de forma multimodal, permitiéndome cargar archivos, fotos, tomar fotografías, transcribir mis audios al momento para chatear con el modelo y usar el antiguo modo de voz.

Eso sí, si sigues pagando por ChatGPT, te sigues beneficiando de algunas ventajas como un mayor límite de peticiones o acceso anticipado a los modos de voz en tiempo real, lo que puede ser diferencial tanto para early adopters que gusten de experimentar como de quienes usen la IA de forma intensiva. Con todo, la diferencia entre ChatGPT y ChatGPT Plus se haya reducido tanto que habrá quien se piense dos veces lo de seguir pagando.

Portada | Foto de Solen Feyissa

