macOS Sequoia llega hoy con una de las novedades más esperadas durante años: cómo actualizar y Mac compatibles

Apple acaba de poner a disposición de todos los usuarios con Mac compatibles la versión final de macOS Sequoia, versión 15, junto a iOS 18 e iPadOS 18. El nuevo sistema operativo llega sin Apple Intelligence, que no se lanzará en ningún mercado hasta la llegada de la versión 15.1 de Sequoia (en los mercados donde se actualice, en Europa tendremos que esperar para recibir la ración de IA).

Sin embargo, hay función como la nueva gestión de ventanas (a lo Windows 7, 15 años después) que ciertos usuarios valorarán incluso más que la IA generativa y sus utilidades en el sistema. Vamos a repasar lo que llega y en qué equipos estará disponible.

Una gestión moderna de ventanas, por fin

Así, mi función favorita de lo presentado en macOS Sequoia fue la nueva organización de ventanas que llevamos esperando años y años en Mac. Yo, en concreto, es de lo que más echaba de menos en macOS tras probar Windows.

Aunque la nueva función llegue muy tarde, mucho más de lo deseado, se agradece. Porque servidor y muchos otros usuarios recurríamos a funciones incómodas o apps alternativas como Cinch o Magnet para contar con un sistema como el de Windows. Pese a haber otras formas de gestionar ventanas en macOS, nunca me he sentido tan productivo como con la propuesta de Microsoft, hasta el punto de que con un Mac recién salido de la caja me siento muy improductivo.

El funcionamiento de la función que viene a cambiarlo todo será el siguiente:

Al mover una ventana al lateral ocupará la mitad de la pantalla

Al mover la ventana hacia el borde superior, ocupará todo el ancho y largo (maximizar, vamos).

Si pulsamos sobre el icono verde de redimensionar, obtendremos más opciones

Pulsando Alt/Opción mientras redimensionamos, podremos ver las distintas maneras de alterar el tamaño y formas de la ventana.

Mejoras en Notas, contraseñas y más novedades que no llegan a Europa

Con macOS Sequoia, Apple ha seguido trabajando en Notas una de las app más mimadas de todo el ecosistema. Ahora podemos crear índices con títulos y subtítulos, subrayar de forma más elegante y realizar cálculos como sumas y restas con solamente añadir el símbolo de igual (=).

Otra novedad interesante es que, tras años teniendo que ir a Acceso de llaveros o a Configuración de sistema para consultar nuestras contraseñas, ahora Apple ha lanzado su propia app 'Contraseñas', por lo que tendremos integrado en un mismo lugar las claves WiFi, códigos de verificación, passkeys, etc. Todo ello, por supuesto, sincronizado con el resto de dispositivos con iOS, iPadOS, etc.

En Mensajes, la aplicación de mensajería más usada en el iPhone en aquellos mercados donde WhatsApp o las apps asiáticas no reinan, Apple ha integrado reacciones y programación de mensajes. Y ahora, siguiendo la tendencia de la pandemia, Apple ha integrado fondos de pantalla en las videollamadas.

Otra novedad muy importante del sistema es la función de iPhone mirroring, que nos permite ver y controlar la pantalla del iPhone desde el Mac. Pero, como con la IA, hay un problemilla: los usuarios de la Unión Europea no tendrán acceso por el momento.

Cómo actualizar a macOS Sequoia y Mac compatibles

Para actualizar desde este momento a macOS Sequoia y estrenar sistema operativo en tu Mac, tendrás que ir a:

Para actualizar tu Mac a macOS Sequoia solo tendrás que ir a:

Ajustes del sistema > General > Actualización de software

Descargar macOS Sequoia y proceder a su instalación siguiendo los pasos que el sistema demande.

Esta es la lista de modelos de Mac que pueden actualizar oficialmente:

iMac : mediados de 2019 en adelante.

: mediados de 2019 en adelante. iMac Pro : modelos lanzados en 2017.

: modelos lanzados en 2017. MacBook Air : modelos de 2020 en adelante.

: modelos de 2020 en adelante. MacBook Pro : modelos de 2018 en adelante.

: modelos de 2018 en adelante. Mac Pro : modelos de 2019 en adelante.

: modelos de 2019 en adelante. Mac mini: modelos de 2020 en adelante.

Imágenes | Apple

En Genbeta | 48 atajos de teclado en Windows para ganar tiempo cuando usamos el PC