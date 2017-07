Además de perseguir a los que descargan torrents, HBO debería centrarse en mejorar su plataforma

Ayer publiqué un atículo sobre HBO y cómo la plataforma está comenzando a avisar (por medio de los operadores) a los usuarios que se descargan torrents de 'Juego de Tronos'. Al mismo tiempo, creo que deberían dedicar la misma energía en mejorar las aplicaciones y el servicio.

Siempre me gustaron las series propias de la HBO: desde 'Flight of the Conchords', pasando por 'Curb your enthusiasm' y llegando a 'The Young Pope'. Como muchos de vosotros, soy usuario de Netflix, y eso hizo que no probara HBO hasta hace relativamente poco.

La decepción fue enorme. ¿Cómo una compañía que es capaz de invertir tantos millones de euros en unas series tan buenas no puede presentar unas aplicaciones a la altura? Es como crear la mejor receta del mundo y presentarla en un plato de plástico.

Si gastan tantos millones de euros en sus series, ¿cómo no presentan una palatforma a la altura?

Las aplicaciones dejan mucho que desear

Lo primero que llama la atención es que no puedas descargar los capítulos en tus dispositivos móviles, todo tienes que hacerlo mediante conexión. Eso quiere decir que ya te puedes olvidar de ver tus series favoritas mientras viajas.

Esa funcionalidad está disponible en otras aplicaciones de la competencia (Netflix o Amazon Prime), y creo que debería ser el aspecto que deberían solucionar con más urgencia.

También hay que destacar que hace poco llegó a algunas Smart TV's de Samsung (a unas pocas), así que la mayoría de los usuarios tendrán que enviarlo a un Chromecast desde sus teléfonos o tablets.

La versión web: más de lo mismo

Por otro lado está la versión web. Para empezar, debes habilitar Flash, algo que hace que mi MacBook se convierta en una turbina de un Boeing 747. Ayer estaba viendo el último capítulo de Juego de Tronos y, a pesar de tener buena conexión, se veía como a 720p (algo pixelado).

Me sentía un tanto idiota, y me dieron ganas varias veces de bajar el torrent a 1080p y verlo en condiciones (evitando así el sobrecalentamiento del portátil y con una calidad decente). No es normal que pagando tengas peor experiencia que los que deciden no pagar.

Tampoco puedes saltarte la intro, ni tampoco puedes elegir ver la cartelera dentro de las series en inglés. Molesta un poco que traduzcan los títulos al español si están viendo algo en versión original.

La interfaz me parece menos cuidada que en Netflix o Amazon, con todas esos cuadritos agolpados. Tampoco puedes ver tráilers de las películas o series, no puedes hacer click sobre el casting para ver más obras de ellos ni te sugiere recomendaciones según tus gustos o una serie que tengas seleccionada.

En cuanto a producciones propias, HBO sigue siendo una de mis compañías favoritas, pero la experiencia general es tan mejorable que creo que es mejor esperar a que actualicen todo para pagar una suscripción.

Está bien que busquen proteger su contenido y que se respeten los derechos, pero creo que les daría mejores resultados presentar una plataforma que eclipse a las demás. De esta manera conseguirían que más usuarios salten a ella y se olviden de bajar torrents.

Leyendo los comentarios de los lectores (en la noticia publicada ayer acerca de HBO asustando a los que descargan torrents), parece que no soy el único que piensa de esta manera:

