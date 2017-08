Fan de Sonic lanza un juego gratuito para PC y Mac

Sonic es uno de los personajes más queridos de la historia de los videojuegos. Yo recuerdo con especial cariño el 'Sonic Adventure' que salió para la Dreamcast, en el que tenías la opción de cuidar a unas pequeñas criaturitas con forma de gota de agua.

Nefault1st, es un fan de Sonic que se dedica a crear juegos sobre este erizo, y ahora nos presenta 'Chao Resort Island'. En este título podremos tomar control de Sonic, Shadow o Knuckles y así cuidar a los Chao que viven con nosotros en la isla.

Sí, es una especie de Tamagotchi al estilo Sonic, en el que podremos alimentar, acariciar y comprarles todo tipo de cosas a estas criaturas. Así podremos competir contra otros Chaos nadando, corriendo, volando y mucho más.

El canal de Twitter del juego ha mostrado cómo es una carrera en 'Chao Resort Island':

Toast is joining the footrace at the Chao Games! Let's hope all those days of training will pay off and lead them to victory! pic.twitter.com/i2GnCeVGIK — Chao Resort Island🌺 (@chaorisland) 28 de julio de 2017

Nefault1st, también conocido como Nekko, créo el juego desde cero. Hay mucho trabajo detrás de 'Chao Resort Island', ya que podemos manejar varios personajes, diferentes tipos de Chaos, diferentes personalidades y existen varios escenarios para desbloquear.

Por si fuera poco, Nekko también hizo la banda sonora del juego que, la verdad, es bastante pegadiza:

Lo mejor de todo es que puedes descargarlo totalmente gratis para Windows y macOS en su página web. Puede ser una buena manera para pasar los tiempos muertos en el trabajo o vacaciones, y es ideal para los fans del erizo más famoso.

