Tu factura de la luz incluye un QR que te dice rápidamente qué compañía es más barata según tu consumo y cuánto ahorras si cambias

Aunque la luz ya no está tan cara como hace un par de años, arañar unos euros en la factura de la luz sigue siendo objetivo de muchos españoles. Y más cuando desde hace muy poco hemos vuelto a pagar un IVA más alto que el valor reducido por el Gobierno desde 2021. Por ello, vamos a contarte cómo ver cuánto ahorrarías si cambias de compañía, todo gracias al QR que toda factura de la luz tiene.

No habría noticia si no fuera porque ese QR suma algo de valor frente a introducir manualmente la URL a la que conduce, que es la web del comparador de la CNMC. Sí, el mismo del que ya hablamos. Lo que aporta escanear ese QR es que nos rellena datos como código postal o consumo punta, valle y llano estimado, pues la URL que se genera incluye toda esa información. Veamos cómo funciona.

Escanea y comprueba tarifas, desde tu móvil o PC

Este el QR de factura de Naturgy.

Este es el QR de una factura de Energía XXI.

Lo primero, evidentemente, es contar con nuestra factura eléctrica, ya sea en papel o en un PDF. En nuestro caso, hemos comprobado que una factura de Naturgy incluye dicho QR, pero otra de Endesa no. No sabemos a qué se debe, pero quizá no todas lo incluyan. Lo segundo es contar con un lector de QR, en iPhone o Android. Tanto con Google Lens como con la cámara integrada de los iPhone y de muchos fabricantes de Android, se puede leer fácilmente.

La otra opción es hacer una captura de pantalla del QR para escanearlo en un lector online, si lo quieres abrir directamente desde un ordenador. Aun así, hemos comprobado que, si tras abrir el enlace en el móvil te lo autoenvías y lo abres en un PC, los datos que hay serán los mismos que vemos en el móvil.

Esto es lo que aparece en un iPhone con iOS:

Lo que hace la web es calcular el consumo desde hace un año en la tarifa PVPC del mercado regulado (en el que están unos 11 millones de hogares y que es al que afecta el precio por horas del que tanto hablan los medios), y ofrecer una estimación de cuánto costaría la electricidad en el primer y el segundo año.

Así es el análisis que hace el comparador con una de nuestras facturas, abriendo el enlace del QR desde el ordenador:

Como vemos, con la tarifa más recomendada por el comparador de la CNMC, la Energía Nufri Fuji 3 Precios, pagaríamos 38,14 euros frente a los 42,05 que hemos pagado en Naturgy. Si nos vamos al mercado regulado, el mes pasado habríamos pagado 33,21, incluso menos, aunque el problema es que es un valor que varía mes a mes.

La opción más barata en el período calculado sería volver al mercado regulado con tarifa PVPC

Esto quiere decir que pagaremos algo menos de lo que dicen las estimaciones, mientras los impuestos se mantengan reducidos. Evidementemente, si consumimos más energía que el año pasado, la suma final del año será mayor que la que se muestra al lado de cada tarifa.

