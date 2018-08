Cazadores de fakes: no, tu pene no encogerá si comes pollo

Es una de esas cosas que llevan tiempo en las redes sociales, y que plantean algo tan chocante que se sigue compartiendo sin que nadie se lo piense dos veces: la asociación contra el maltrato animal PETA clama que cuanta más carne de pollo comas, más pequeño se volverá tu pene. Así, tal cual.

El vídeo que corre por las redes lo justifica por la presencia de ftalatos y un estudio financiado por el Instituto de Salud de los Estados Unidos (que puedes ver aquí mismo) en el que se relaciona la presencia de este compuesto químico con la reducción del tamaño del pene. Calma todo el mundo: es completamente falso.

Los ftalatos están en todas partes y no afectan a los genitales masculinos

En primer lugar, los ftalatos son un compuesto químico que, como bien dice mi compañero Javier Jiménez en Magnet, está presente en todas partes. Materiales, aire, agua y muchos tipos de comida. Y sí, en la carne de pollo también, pero eso no significa que ocurra lo que dice PETA. Si comes carne de pollo estando embarazada no vas a modificar ni un ápice del tamaño del pene de tu futuro hijo. De hecho, el estudio no lo menciona en ninguna parte.

Entonces, ¿por qué afirma algo así PETA? Su director dijo que el vídeo era "un mensaje humorístico con un mensaje serio", insistiendo en las cifras del estudio: de los 28 penes más grandes del estudio, sólo una madre estaba expuesta a cantidades grandes de ftalatos. Pero eso no significa que haya una correlación directa entre los ftalatos y el tamaño del pene de un hombre.

Además, en el estudio no se menciona explícitamente la carne de pollo. Así que básicamente el PETA se lo saca de la manga sin ningún tipo de fundamento, para que dejes de comer pollo. ¿Significa esto que puedo comer todo el pollo que quiero? Pues poder puedes, aunque como pasa con todas las comidas hay que hacerlo con moderación si no queremos que sea perjudicial para nuestra salud.

