"Contenido inapropiado”: si a mucha gente no le gusta algo en Instagram ¿la plataforma lo censura?

Quizás uno de los misterios más grandes de Internet sea cómo funcionan realmente los sistemas de las redes sociales que determinan cuando algo es inapropiado o no y puede permanecer en sus plataformas.

Cuando Instagram elimina una simple foto de dos chicos por supuestamente ser "inapropiada y atentar contra los derechos comunitarios", a muchos no les parece bien si vemos las reacciones en Twitter. Pero en Instagram la han borrado porque algunos la denunciaron.

Álvaro Martínez publicó en su cuenta de Twitter la última foto que subió a Instagram ayer y que fue eliminada de la plataforma por ser "inapropiada". Según Álvaro a algunos les pareció ofensiva y se dedicaron a denunciarla.

Instagram elimina la última foto que subí ayer. Por “inapropiada, y atentar contra los derechos comunitarios”.

Os pongo La foto en cuestión para que apreciéis lo inapropiada, inadecuada y ofensiva que resulta a algunos que se dedican a denunciarla: pic.twitter.com/19SENCrvXW — Álvaro Martínez (@AlvaroMF92) 26 de marzo de 2018

En la foto Álvaro aparece con su chico a punto de darse un beso, y si tu tampoco entiendes que tiene de inapropiado eso, los más de 16.000 retuits y 33.000 me gusta que ha amasado el tuit en unas horas, dicen que no estás solo. Pero el sistema de denuncias de Instagram parece estar de acuerdo con quienes se hayan dado por ofendidos y hayan denunciado la imagen.

En la cuenta de Álvaro hay montones de imágenes similares de él y su pareja. Y hace unas horas volvió a subir la foto retando a la gente a volver a denunciarla por inapropiada.

Respeta al resto de los miembros de la comunidad de Instagram

Las normas comunitarias de Instagram explican con bastante detalle el tipo de fotos que no debes subir: fotos de las que no tengas los derechos, fotos de desnudos (sabemos que en Instagram no tienen cabida los pezones, mientras sean de mujeres), spam, fotos que apoyen o elogien el terrorismo, el crimen o el odio, amenazas, y violencia gráfica.

Una de las mayores normas es quizás "respetar al resto de los miembros de la comunidad de Instagram", según ellos buscan promover una "comunidad diversa y positiva". En sus propias palabras:

Resulta inaceptable fomentar el uso de la violencia o atacar a alguien por razones de raza, etnia, origen nacional, sexo, identidad sexual, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad o enfermedad.

Si la foto de alguna manera infringe las normas de Instagram, nosotros no entendemos cuál es. Si hay un sistema automático que eliminó la imagen de Álvaro por las denuncias sin validez que recibió, Instagram no ha respondido a Álvaro ni a las decenas de menciones que han hecho a la cuenta de la red social desde Twitter.

No puedes evitar pensar que si algo no gusta a mucha gente en Instagram, la red social simplemente lo censura. El caso de Álvaro no es el primero, ni será el último, ni todos se hacen virales en Twitter.

Esto se debe a que las plataformas que administran el discurso en línea no buscan la libertad de expresión, sino la homeóstasis del sistema: mantener contenta a la mayor *cantidad* posible de usuarios de manera que funcione su modelo de negocios. — Marianne Díaz Hernández (@mariannedh) 15 de marzo de 2018

