Reddit enfada a su comunidad tras decidir eliminar los diseños personalizados

Tal y como apuntan desde The Next Web, Reddit está cambiando. Y estos cambios no están gustado nada a su comunidad, que ha reaccionado de forma muy negativa ante la última decisión tomada por la empresa dirigida por Steve Huffman.

Nos referimos a eliminar los Custom Community Styles, que permitían a los moderadores diseñar cada subreddit con un poco de personalidad. Huffman anunciaba el pasado viernes que Reddit prescindiría de la herramienta una vez se haya completado el rediseño de la "front page of the Internet", en algún momento del futuro.

Las personalizaciones que los moderadores aplicaban a sus respectivas comunidades se hacían editando una hoja de estilos CSS, que se eliminará básicamente porque, en palabras del CEO de Reddit, "no es compatible con la versión móvil". Además, Huffman argumentaba lo siguiente sobre el uso de las hojas de estilo:

[CSS] es díficil de aprender, es propenso a los errores y consume mucho tiempo.

Como reemplazo, la web ofrecerá a los moderadores la posibilidad de añadir ciertas características como imágenes en los encabezados y distintos colores, pero para los desarrolladores de la comunidad esto representa sólo una pequeñísima parte de lo que CSS es capaz.

A los moderadores les enfada mucho que todo su trabajo, junto con las características que hacen de su subreddit algo único, desaparezcan para siempre. De hecho y según el medio, uno de ellos condujo una encuesta para saber qué pensaba la comunidad sobre la eliminación de CSS y un 83,9% votó a favor de mantenerlo.

Por otra parte, en medios como iDigitalTimes aseguran que distintos moderadores ya han explicado públicamente sus argumentos para defender la postura de continuar con CSS. Entre ellos, hay quienes dicen que el cambio convertirá a Reddit en una comunidad homogénea, que sin CSS todo se verá igual.

Personalmente, no paso mucho tiempo en Reddit desde el móvil. Por mi trabajo lo consulto mucho desde el ordenador, pero es fácil entender el por qué de la decisión. Sin embargo, también es cierto que Reddit perderá una de sus señas de identidad. ¿Corren el riesgo de convertirse en una red social genérica? Si ocurre, lo que hace especial a esta web podría desaparecer.

No olvidemos que la comunidad es uno de los puntos fuertes de Reddit. Los usuarios se dirigen allí se dirigen usuarios que buscan entablar una conversación online con personas con las que comparten puntos de vista parecidos. Si la comunidad desaparece, puede que tengamos otro caso similar al de Digg.

