Twitter prohíbe publicar PNG animados tras el ataque a la Epilepsy Foundation

A mediados de la semana pasada conocimos que la cuenta de Twitter de la Epilepsy Foundation fue hackeada, y la utilizaron para publicar vídeos parpadeantes y con flashes para así perjudicar a las personas que sufren epilepsia.

Tal y como desveló la cuenta de la propia fundación, los hechos ocurrieron el mes pasado, y aseguran que ya han puesto una querella criminal contra los autores de este ciberataque.

Varias imágenes animadas en un solo tweet

Twitter ha querido reaccionar a lo sucedido, y hace unas horas anunció que van a prohibir la posibilidad de publicar GIFs animados (APNGs). Twitter descubrió un error que permitía a los usuarios eludir su configuración de reproducción automática y publicar varias imágenes animadas en un solo tweet.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019

Como vemos, Twitter asegura que los "APNGs fueron divertidos, pero no respetan nuestros ajustes de reproducción automática, así que vamos a eliminar la posibilidad de añadirlos a los tweets".

Según Yahoo, Twitter ha aclarado que los archivos APNG no fueron utilizados en este ataque a la Epilepsy Foundation, pero el error que han descubierto demuestra que este tipo de archivos podrían ser utilizados en ataques futuros.

No eliminarán los tweets publicados con APNGs

Los tweets que hayan sido publicados y contengan APNGs no serán eliminados de la plataforma, pero a partir de ahora sólo se permitirán GIFs si queremos publicar imágenes animadas.

Queremos aclarar que esto no significa que ya no podamos publicar GIFs en la plataforma. Este bloqueo está dirigido a los APNG (Animated Portable Network Graphics), un formato de archivos propuesto por Stuart Parmenter y Vladimir Vukicevic a finales de la década pasada.