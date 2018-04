El antivirus gratis Windows Defender llega a Chrome como extensión: así se puede instalar

Si Windows Defender se ha convertido en la protección inseparable de muchas instalaciones de Windows 10, su extensión para navegador puede convertirse en un complemento perfecto para los usuarios más precavidos de Google Chrome. Microsoft acaba de lanzar Windows Defender Browser Protection.

Este complemento para el navegador disponible en la Chrome Web Store nos ofrece protección frente a diversos tipos de amenazas que encontramos en internet: enlaces de suplantación de identidad en correos electrónicos, práctica conocida como phishing, y sitios web diseñados para engañar a los usuarios con la descarga e instalación de software malicioso capaz de causar daños.

Microsoft lleva la seguridad de Windows Defender a Google Chrome

Tanto si clicamos sobre un enlace de phishing como si accedemos a una página web dañina coincidente con la particular lista negra de la que hace uso el antivirus gratis de Microsoft, la extensión Windows Defender Browser Protection para Chrome mostrará una pantalla de advertencia roja que indicará que el portal que se va a visitar puede ser malicioso. Así, podremos evitar entrar y mantenernos a salvo.

Cómo instalar Windows Defender Browser Protection para Google Chrome

Para descargar e instalar Windows Defender Browser Protection en Google Chrome debemos seguir el proceso habitual, nada complicado.

Accedemos a la página de Windows Defender Browser Protection en la Chrome Web Store.

Pulsamos sobre el botón Añadir a Chrome , situado en la parte superior derecha.

, situado en la parte superior derecha. Y pulsamos en el botón Añadir extensión que nos aparecerá en una ventana que nos pregunta si queremos instalarla.

Tras estos pasos, la extensión habrá quedado instalada y en funcionamiento en nuestro navegador Google Chrome proporcionándonos la protección de Windows Defender de Microsoft mientras accedemos a determinados tipos de enlaces o visitamos ciertas webs.

En Genbeta | Le he dado una oportunidad a Windows Defender y me he encontrado con un buen antivirus