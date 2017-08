Adiós momentos incómodos: esta web te dirá si puedes ver cierta película con tus padres

A todos nos ha pasado alguna vez: viernes a la noche, viendo una película con tu familia y de repente...HORROR!...una escena de sexo que parece durar una eternidad. Es el momento de soltar la típica frase tipo "...entonces mañana comemos con los tíos, ¿no?".

No hace falta que te preocupes más con este tipo de cosas, ya que con Cringemdb (gran juego de palabras) podrás consultar si cierta película puedes verla acompañado de tus padres o hermanos pequeños.

El IMDb que evitará escenas incómodas con tus padres.

Como vemos, 'American Pie' tiene escenas de sexo, así que no es recomendable verla con tus padres (a no ser que toquéis estos temas con naturalidad, y si es así os felicito).

Nos dará tres valores importantes: si existe alguna escena de sexo, si hay desnudos o si aparece algún tipo de "violencia sexual". Además, en la parte superior podemos consultar las películas que están actualmente en los cines o aquellas que todavía no se han estrenado (por si planeas ir al estreno con ellos).

Me parece una web muy divertida, pero la realidad es que me acabo de dar cuenta que hace tiempo que no veo nada con mis padres. Quizás pueda culpar a HBO y a 'Juego de Tronos', que siempre se llevan la palma en este sentido.

