Esta web compara los resultados de Google Maps con siete navegadores GPS distintos: las diferencias son a veces sorprendentes

Es altamente probable que si usas un navegador GPS cuando te desplazas en coche, Google Maps sea tu elección: la herramienta de Mountain View es una fantástica opción gratis, pero tampoco puede obviarse su lugar privilegiado tanto en el buscador de Google como en los dispositivos Android. Pero Google Maps no es el único navegador GPS que existe y aunque es bueno, hay otros que tienen poco que envidiarle.

¿Ofrece Google Maps siempre la mejor ruta? Para empezar, la respuesta no es única: dependerá si a la hora de elegir prefieres hacer menos kilómetros o emplear menos tiempo, pero también otras variables como si hay peajes o no (y si estás en disposición de abonarlos), el tipo de carretera o el tráfico.

Al entrar en Google Maps es normal que cuando marques un origen y un destino te ofrezca varias rutas alternativas para que elijas la mejor para ti (aunque también selecciona una por defecto) pero no puedes comparar entre lo que te ofrece Google Maps y otros navegadores alternativos: eso es precisamente lo que ofrece esta web.

Super route: Google Maps vs otros navegadores GPS alternativos

La web en cuestión es Super Route, tiene un diseño un tanto anacrónico pero lo bueno es que su funcionamiento no ofrece mucho misterio: añadir el origen en el cajetín de 'From', el destino en el de 'To' y tocar sobre el botón de 'SuperRoute'. Tras unos segundos, veremos en la tabla la comparativa de datos ocho navegadores, el primero de ellos Google Maps.

En ella se ofrecen datos de resumen de la ruta, la distancia recorrida, la duración estimada si sales ahora o de media y la posibilidad de votar por tu opción favorita. Ojo porque las variables del tiempo empleado no siempre están disponibles (algunos solo ofrecen el dato actual y otros el medio, al no tener en cuenta hitos en tiempo real, lo que da una idea de una menor precisión). Marcados en amarillo, los mejores datos.

Entre los navegadores de la comparativa está Apple Maps, Here o Azure, así como otros menos conocidos como MapQuest, Mapbox, Esri ArcGIS u OpenRoute. Es una pena que entre ellos no esté Waze por dos motivos: su popularidad y que aunque pertenezca a Google, ofrece resultados dispares.

Inmediatamente después de la tabla hay un mapa donde visualizar la ruta de Google Maps marcada en azul oscuro y, si tocamos sobre la columna de otro navegador, se superpone su ruta con otro color.

Para nuestro ejemplo hemos usado como origen el estado de fútbol de El Sadar en Pamplona y las oficinas de Webedia en Madrid y, aunque todos los navegadores han elegido la misma ruta (la A-2), hay variables interesantes y diferenciales, como esquivar el tráfico, posibles accidentes o retenciones. Así, la principal diferencia supone pasar por la ciudad de Soria o esquivarla, pasando por los alrededores.

Como explicábamos más arriba, si buscamos exactitud de la ruta respecto al viaje real tiene sentido descartar aquellos que no ofrecen hitos en tiempo real y a partir de aquí, es interesante considerar otras variables como si disponen de una comunidad para reportar eventos o directamente, nuestra propia experiencia.

