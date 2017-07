Un algoritmo es capaz de recomendarte recetas a partir de una foto de comida

Han desarrolado un algoritmo que es capaz de recomendarte recetas e ingredientes analizando una fotografía de comida que le hayas enviado. Es obra de un grupo de investigadores del CSAIL (parte del MIT).

El resultado es Pic2Recipe una web con un diseño un tanto arcaico, pero que seguro que sorprenderá a los amantes de la gastronomía. Para llegar a completarlo, han tenido que analizar millones de recetas de diferentes páginas web, desarrollando así una red neuronal.

Simplemente tendrás que subir una fotografía de un plato (o elegir alguna de las que te sugiere) y el algoritmo empezará a analizar todos los ingredientes que lo componen.

A partir de ahí, comenzará a sugerirnos recetas que tengan alimentos en común con la imagen que has subido. Por ejemplo, yo he probado a subir una fotografía de un guacamole, y me ha recomendado cinco variantes:

Como vemos, debajo de cada receta tenemos el enlace a la fuente original, por si queremos saber más detalles de ese plato en concreto. Obviamente, los resultados cambiarán mucho según la imagen que subamos (calidad, luz, que se vean los ingredientes, etc.).

Los investigadores del MIT que han trabajado en este proyecto aseguran que seguirán mejorando el sistema. Sería ideal verlo integrado en aplicaciones móviles y con recetas en otros idiomas.

