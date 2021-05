Una reciente actualización de Windows 10 impide los inicios de sesión de Microsoft Teams y Outlook

Una reciente actualización acumulativa de Windows 10 está dando problemas a usuarios de herramientas de Microsoft como Teams, Outlook y Microsoft OneDrive for Business. Concretamente, señalan desde Bleeping Computer, a los que emplean en escritorio Microsoft 365.

Los usuarios que intentan iniciar sesión en estos programas reciben un mensaje de error, con código 80080300, que dice "Nos encontramos con un problema. Reconectando..." y le pide que reinicien el programa.

I'm unable to connect to Outlook, MS Teams saying "We ran into a problem. Reconnecting....", unable to save files to OneDrive. But at least I have lots more colors for highlighters in Teams Whiteboard. https://t.co/t6FadaGt5J