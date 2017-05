Windows 10 S no te dejará poner un navegador por defecto que no sea Edge

Ayer Microsoft presentaba Windows 10 S en la conferencia #MicrosoftEDU. Este sistema operativo está orientado a los entornos educativos, de forma que se pueda ofrecer un ordenador barato (desde menos de 200 dólares) a estudiantes que, a grandes rasgos, vendría a ser la competencia de Chrome OS. Actualmente, los Chromebooks son los reyes de las aulas en Estados Unidos.

Conforme pasan las horas vamos conociendo más detalles acerca de Windows 10 S. Según se ha informado en The Verge, Windows 10 S no permitirá cambiar el navegador ni el buscador por defecto. Eso no significa que no se puedan usar otros navegadores. Según el vicepresidente Terry Myerson se podrá usar "cualquier navegador de la Windows Store", pero con alguna pega.

De hecho, esto mismo lo aclara la propia Microsoft en el FAQ de Windows 10 S. Como respuesta a la pregunta "¿Hay algún valor predeterminado que no pueda cambiar en mi PC con Windows 10 S?" podemos leer lo siguiente:

Sí, Microsoft Edge es el navegador por defecto en Windows 10 S. Puedes decargar cualquier otro navegador que pueda estar disponible desde la Windows Store, pero Microsoft Edge seguirá siendo el valor predeterminado si, por ejemplo, abres un archivo .htm. Además, el buscador por defecto en Microsoft Edge e Internet Explorer no se puede cambiar.

En otras palabras: si instalas otro navegador que no sea Microsoft Edge desde la Windows Store y abres un enlace desde una aplicación, se abrirá siempre con Microsoft Edge. Desde el medio apuntan que no está claro que Google lleve Chrome a la Windows Store, pero si lo hace creen que no tendría sentido dado que no se puede convertir en el navegador por defecto de Windows 10 S.

Con respecto al tema del buscador, Bing será el valor predeterminado. Microsoft evitará que los usuarios cambien a Google o a otro proveedor de búsquedas por razones que, siempre según The Verge, no están claras. Será interesante ver cómo reaccionan los usuarios a estas decisiones, y si Microsoft está dispuesta a revertirlas basándose en la respuesta de la comunidad.

Vía | The Verge

