Windows en ARM está limitado por un acuerdo de exclusividad entre Microsoft y Qualcomm, según XDA, pero puede cambiar pronto

El mundo de la computación ARM está más interesante que nunca. En escritorio, a propuestas tan interesantes como la Raspberry Pi se han sumado hace un año los chips M1 de Apple, que han supuesto un verdadero golpe en el sector. Por ello, la pregunta que a menudo nace es por qué Windows en ARM no tiene una posición más importante cinco años después de su anuncio.

Y la respuesta, más allá de que Microsoft sigue mejorando el sistema, parece estar en un acuerdo de exclusividad que los de Redmond tienen con Qualcomm, el socio de lanzamiento de Windows en ARM. Durante mucho tiempo se ha hablado de exclusividad para centrarse en seguir mejorando esa variante del sistema, y desde XDA afirman que, efectivamente, existe un acuerdo de exclusividad entre ambas compañías. ¿La mejor noticia para los usuarios? El acuerdo acabará pronto, según sus fuentes.

La vía para que Windows en ARM se masifique

Lo que XDA afirma es que el acuerdo de exclusividad acaba pronto. A partir de ahí no tienen más información concreta, por lo que no se puede asegurar que no vaya a renovarse, por ejemplo. Pero, si de verdad no hay renovación y Microsoft abre la puerta a que Windows 11 en ARM sea compatible con los chips de otros fabricantes, es posible que se viva el comienzo de la esperada masificación del sistema que de momento está pensado para bajo consumo, pero que puede ser mucho más que eso.

Un Windows 11 en ARM libre de ser instalado más allá de equipos de Qualcomm podría posibilitar, por ejemplo, que Apple permita ejecutar nativamente el sistema en sus nuevos equipos, si crearan una suerte de Boot Camp, la herramienta destinada a instalar Windows en los Mac con chip Intel. Con los precios actuales de los MacBook Air y su batería, serían equipos atractivos incluso para quien quiera un equipo con Windows con gran autonomía, mientras llegan otras opciones.

Qualcomm ya ha prometido tener listos para 2023 (en manos del público) chips competitivos con la serie M de Apple. No ha hablado de números ni de potencia, pero sí de tener una gran eficiencia. Realmente, no hace falta que sean tan potentes para dar un gran rendimiento con Windows. El A12Z que Apple utilizó en los iPad 2020 es un un chip más que capaz de mover un sistema operativo de escritorio con fluidez, a la altura del i7 de 28 vatios de la 11 generación, por lo que no hace falta apuntar tan alto salvo que se quiera competir directamente con Apple.

Esta exclusividad recuerda a la que durante años lastró Windows Phone, también limitado a ciertos chips de Qualcomm

Otra posibilidad, y probablemente lo más emocionante si el acuerdo de exclusividad acaba, es la llegada al ecosistema Windows de chips de Nvidia, Exynos y Mediatek. Todos ellos, de alguna forma tienen capacidad de sobra para proporcionar grandes productos. Los primeros por su acuerdo de compra con ARM, los segundos por su trabajo con AMD en GPU y los terceros por lo que promete su chip Dimensity 9000, que por la potencia prometida sería mucho mejor que todo lo que Qualcomm y Microsoft tienen en el mercado.

Hay mucho prejuicio con Windows en ARM, y probablemente Microsoft ha sido algo lenta implementando funciones como la emulación en 64 bits, pero la realidad es que si se usa con virtualización en los M1, los resultados son más que buenos por lo general, incluso en gaming. Sigue haciendo falta apoyo de desarrolladores en cuanto a contar con aplicaciones nativas, pero poco a poco mejora la cosa.