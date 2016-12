51 cursos gratis universitarios online para empezar en enero

Seguramente con la llegada de 2017 tan cerca muchos ya estáis pensando en los propósitos que vais a hacer para el nuevo año. Entre ellos están los típicos: dejar de fumar, conseguir un trabajo (o uno mejor), volver a estudiar... Este último, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, no suele estar de más.

Conseguir una mejor formación que nos permita ampliar nuestros conocimientos no sobra nunca, pero en tiempos de crisis es casi un imperativo. Así que, si entre tus propósitos está formarte, no lo dudes y echa un vistazo a estos cursos universitarios, gratuitos y online con los que puedes conseguirlo.

Vale la pena comentar que para seguir muchos de estos cursos de forma tendrás que inscribirte como oyente (lo que en la inscripción aparecerá como "Auditar el curso"). No recibirás título certificando que lo has realizado, pero no habrás tenido que pagar por los conocimientos y podrás acceder a todos los materiales de estudio.

Cursos en español

Informática y programación

Humanidades

Tesoros de la Física y sus Descubridores I: Este curso lo imparte la Universidad de Los Andes. Está dirigido a amantes de la ciencia en general , sin requisitos de conocimientos previos de ningún tipo. Lo que se pretende es conocer a los principales descubridores científicos de la historia y entender por qué sus contribuciones fueron tan importantes.

, sin requisitos de conocimientos previos de ningún tipo. Lo que se pretende es conocer a los principales descubridores científicos de la historia y entender por qué sus contribuciones fueron tan importantes. The Mediterranean, a Space of Exchange (from the Renaissance to Enlightenment): Vale la pena señalar que este curso de la Universitat de Barcelona, a pesar de tener un título en inglés, se imparte totalmente en castellano. Se trata de un curso dirigido a entusiastas de la historia que quieran aprender cómo ha evolucionado el Mediterráneo como ruta marítima y comercial .

. Historia de las reglas del fútbol en Inglaterra y en Argentina: La formación corre a cargo de la Universidad Austral. Va dirigido a todos los amantes del fútbol (incluyendo a profesionales) que quieran conocer cómo se originó el fútbol .

. Leer a Macondo: la obra de Gabriel García Márquez: La Universidad de los Andes imparte este curso dirigido a todos los amantes de la literatura. Se pretende identificar los aportes literarios de Gabriel García Márquez a la literatura universal a través de sus obras fundamentales.

Negocios

Medicina y salud

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): Este curso de la Universitat Autónoma de Barcelona está destinado a entrenar en la aplicación de primeros auxilios psicológicos (PAP) a personas afectadas por situaciones altamente estresantes, abarcando tanto emergencias cotidianas como emergencias comunitarias o masivas.

a personas afectadas por situaciones altamente estresantes, abarcando tanto emergencias cotidianas como emergencias comunitarias o masivas. La Solución del Conflicto Ético: En este curso de la Universidad Nacional Autónoma de México los participantes lograrán identificar y tomar decisiones sobre casos clínicos con conflictos éticos en el área de la salud por medio de la aplicación del razonamiento ético desde una perspectiva universal y considerando los aspectos médicos y éticos, el marco jurídico y la decisión ética.

Matemáticas y ciencia

Conceptos y Herramientas para la Física Universitaria: Este curso del Tecnológico de Monterrey provee al estudiante con conceptos y herramientas matemáticas para resolverr problemas en física, que al aplicar podrá enfrentarse con éxito a los cursos de física universitarios.

para resolverr problemas en física, que al aplicar podrá enfrentarse con éxito a los cursos de física universitarios. ¡¿Cómo?! ¿Química en mi casa?: De la Universidad Nacional Autónoma de México, este curso que empieza el 19 de diciembre permitirá a los estudiantes conocer la química que les rodea y similares.

y similares. El Cálculo - Modelo Lineal:Este curso del Tecnológico de Monterrey forma parte de una secuencia con la que se propone un acercamiento a la Matemática Preuniversitaria que prepara para la Matemática Universitaria. En él se asocia un significado real con el contenido matemático que se aprende y se integran tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje.

Cursos en inglés

Informática y programación

Humanidades

Understanding Einstein: The Special Theory of Relativity: Este curso de la Stanford University intenta lograr una mejor comprensión de la figura de Einstein y de su Teoría de la Relatividad.

y de su Teoría de la Relatividad. Introducción a la Filosofía: Este curso de la Universidad de Edimburgo presentará algunas de las principales áreas de investigación en filosofía contemporánea. Un filósofo diferente en cada módulo hablará sobre algunas de las preguntas y problemáticas más importantes de su área de especialización.

Negocios

Fundamentos de la Planificación y la Gestión de Proyectos: Este curso de la Universidad de Virginia quiere mostrar a los alumnos las claves para una correcta organización de proyectos , algo necesario en el entorno corporativo.

, algo necesario en el entorno corporativo. Creatividad en la Resolución de Problemas: Este curso de la Universidad de Michigan intenta fomentar el pensamiento divergente de forma que se puedan desarrollar múltiples ideas en la resolución de un problema.

en la resolución de un problema. How to Finance and Grow Your Startup: Si eres un joven emprendedor que está pensando en lanzar su propia empresa a la palestra este curso es para ti. Te darán todas las herramientas necesarias para que consigas financiación y puedas comenzar tu negocio.

Medicina y salud

Neurociencia Computacional: Este curso de la Universidad de Washington ofrece una introducción a métodos computacionales básicos entender qué hacen los sistemas nerviosos y cómo funcionan.

y cómo funcionan. Introducción a la Fisiología Humana: En este curso de la Universidad de Duke, los alumnos aprenden a reconocer y aplicar los conceptos básicos que controlan las funciones del cuerpo (como un organismo intacto) sobre los nueve sistemas de órganos del cuerpo.

(como un organismo intacto) sobre los nueve sistemas de órganos del cuerpo. Introducción a la Biología del Cáncer: Este curso de la Universidad Johns Hopkins pretende dar una mejor comprensión del cáncer, qué es como enfermedad, a qué puede afectar y cómo puede diagnosticarse y tratarse.

Matemáticas y ciencia

Teoría de Juegos: Este curso es fruto de la colaboración de la Universidad de Stanford y la Universidad de la British Columbia. Se trata de explicar el modelo matemático tras los juegos , una interacción estratégica entre agentes racionales e irracionales.

, una interacción estratégica entre agentes racionales e irracionales. Criptografía I: En estos momentos en los que la privacidad está siempre de moda, quizá no sea mala idea saber cómo se cifran las comunicaciones . Lo imparte la Universidad de Stanford.

. Lo imparte la Universidad de Stanford. Fibonacci Numbers and the Golden Ratio: Este curso de la Universidad Científica y Tecnológica de Hong Kong pretende dar a conocer la relación entre la serie de Fibonacci y la proporción áurea, algo que seguramente sonará a todos los que hayan leído El Código Da Vinci. El curso está dirigido a todos los amantes de las matemáticas.

