7 extensiones para Google Chrome (y otros navegadores) que pueden ser imprescindibles para tu día a día

Día a día son muchas las horas que se pasan delante del ordenador navegando por internet, ya sea para trabajar, para comunicarse con otras personas o por mero ocio. En la actualidad los usuarios estamos buscando de manera constante herramientas para tener una mejor experiencia en esta navegación, y esto es algo que se puede conseguir a través de los complementos o extensiones. En este caso hemos querido recopilar los mejores complementos para el navegador Google Chrome con el objetivo de ayudarte en el día a día, ya sea con la gramática o con la traducción, que son puntos clave en este sentido. Igualmente, hay que destacar que todos estos complementos serán compatibles con todos los navegadores Chromium como Edge, Vivaldi u otros.

La selección que hemos realizado ha sido diseñada para agrupar todas las extensiones que para nosotros son esenciales en un día a día normal a la hora de navegar por internet. De este modo, creemos que tienen un uso prácticamente diario y que en ningún momento van a estar simplemente de adorno en tu navegación.

Un vistazo a… 13 TRUCOS de GOOGLE CHROME que probablemente no conocías

LanguageTool

Si eres una persona que se preocupa por la ortografía o por la forma de escribir, ya sea en el trabajo o a la hora de crear un nuevo correo electrónico, esta será tu extensión favorita. Una vez instalada LanguageTool, vas a ver cómo se detectan todos los textos que vayas introduciendo corrigiendo en el caso de que exista algún error ortográfico. Esto se representará con una línea amarilla o roja debajo de la propia palabra o frase. Al pulsar sobre ella, se mostrarán las posibles correcciones. No se limita únicamente al castellano, ya que es compatible con más de 25 idiomas y no será necesario registrarse. Es importante destacar que funciona en casi todos los sitios webs como Gmail, Facebook o Twitter.

Momentum

En Google Chrome es un hecho que la página de inicio puede estar algo desaprovechada. Es por ello, que esta extensión de Momentum trata de darle un nuevo aire para hacerla mucho más productiva, con un tablero personal que te va a mostrar las tareas pendientes que tienes en el día a día. Además, se establece el tiempo en tu ubicación y frases de inspiración que van variando. De esta manera, al empezar a trabajar o cuando cambies de pestaña vas a poder tener un respiro y visualizar todo lo que tienes pendiente.

Turn Off the Lights

Cuando se va a visualizar un nuevo vídeo en internet, a veces puede que sea molesto que todo lo que hay a su alrededor tenga mucha luz. Es por ello que con Turn Off The Lights vas a poder apagar las luces alrededor, de manera literal. Al activarla todo lo que hay alrededor se oscurecerá, ya sea en YouTube, Vimeo o cualquier otro gestor de vídeos online. Pero también si hay vídeos incrustados en otras páginas webs, se va a poder visualizar siempre que estén construidas en HTML 5.

Traductor de Google

Mientras estás navegando por internet, es bastante probable que te encuentres con diferentes textos que no están escritos en tu lengua materna. Antes de echar a temblar, es importante tener un traductor instalado como el Traductor de Google que permite acceder a traducciones instantáneas. Si hay alguna frase que no entiendas, esté en el idioma que esté, simplemente vas a tener que seleccionarla, pulsar en botón secundario del ratón y pulsar sobre el traductor de Google. Además, se destaca también que puede ser mucho más útil en Microsoft Edge donde no se cuenta con un traductor integrado de manera nativa. Hay que recordar que es totalmente compatible al estar diseñado para Chromium que engloba a otros muchos navegadores.

Screencastify

Screencastify va a permitir capturar la pantalla del navegador sin tener que hacer uso de aplicaciones externas en tu ordenador. Simplemente con un toque comenzará a grabar la pantalla o la pestaña específica que elijas de tu navegador. Incluso vas a poder acompañarlo de tus propios comentarios al sincronizarse con el micrófono y con la webcam. Ideal para poder explicar a alguien cómo funciona una herramienta web concreta, o dar una clase de una forma sencilla y rápida.

Unlimited Email Tracker

En muchas ocasiones puede ser necesario tener información sobre los email que vas a enviar, sobre todo si son importantes. En este caso con Email Tracker se puede destacar la apertura del correo, o también el seguimiento de si se ha hecho un clic en el enlace interno. Pero además de ello, también cuenta con un configurador de recordatorios de seguimiento, programación de correos e informes periódicos sobre el rendimiento de los emails que estás enviando.

Noisli

Aunque a priori Noisli puede parecer una extensión simple, lo cierto es que ofrece muchas herramientas para poder trabajar de una manera relajada. Esto lo consigue ofreciendo un listado de sonidos con fondos relajantes que te va a permitir trabajar o estudiar de una manera concentrada. Cuenta con un horario que se puede personalizar a los tiempos que se establecen para el estudio, por ejemplo.