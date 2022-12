Así puedes comprar lotería online del Sorteo de Navidad 2022 (o localizar dónde venden el número que buscas)

El día del Sorteo de Navidad se acerca, y cada vez nos queda menos tiempo para comprar un décimo de nuestro número deseado. Puede ser cosa de la costumbre, de la superstición, o del 'imagínate que a la del quinto le toca y termina millonaria, y yo no' (es peor cuando toca en tu empresa): cualquiera de esas es una buena razón para estar a la caza y captura de una secuencia concreta de números.

La buena noticia es que, en las casi dos semanas que restan hasta que los Niños de San Ildefonso empiecen a cantar números, Internet es tu mejor herramienta para localizar y, si lo deseas, comprar, tus décimos de la Lotería de Navidad.

Repasemos tus opciones:

Jugar online un número

En la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, puedes jugar online tu número favorito (siempre que no se haya agotado) o bien dejar que el sistema te asigne un número aleatorio. Si, además, escoges la opción 'Otros modos', podrás hacer que esa cifra aleatoria sea 'capicúa', 'sin cifras repetidas consecutivas' o 'no quebrado' (sin un '0' en medio).

No todos los números están disponibles para ser jugados online.

Buscar en qué Administración se vende un número

Si has optado por adquirir físicamente el décimo de lotería, en este otro enlace de la misma web puedes buscar qué administraciones de lotería tienen asignado cada número, aunque no se garantiza que realmente queden existencias del mismo en este momento. Un número que no estaba disponible en el paso anterior puede sí estarlo en este (es lo que ocurre, por ejemplo, con el '11111').

Incomprensiblemente, el buscador oficial de Loterías sólo nos permite buscar números completos, pero si lo que buscamos es un modo de buscar números con una secuencia de cifras concreta, deberemos recurrir a otras webs.

El buscador de la Lotería de Navidad de El Periódico de España, por ejemplo, permite hacer eso: introducimos una o varias cifras, seleccionamos la opción correspondiente en 'Contiene'/'Empieza' o 'Termina' y a continuación se mostrarán todos los números que se ajusten a ese criterio. Luego, sólo tendremos que pulsar en 'Consulta dónde comprar el décimo' para saber a qué administración dirigirte.

Si recurres a un servicio online diferente a los aquí recomendados, ten mucho cuidado de no pagar nada si no estás seguro de que pertenece a una web legítima: las estafas abundan en estas fechas

Comprar online un décimo físico

Si no lo dejas para los últimos días (aunque el plazo concreto varía en cada caso), hay plataformas online de aplicaciones de terceros o de administraciones famosas que te permiten adquirir por Internet décimos de lotería, pero no con la intención de 'jugarlos electrónicamente', sino de recibirlos en casa. Físicamente, sí, que siempre da más tranquilidad.

Entre las webs/apps que ofrecen esta opción, se encuentran la de La Bruja de Oro, la de Doña Manolita, o la de Tu Lotero, por ejemplo. En todos estos casos, tendremos que pagar un sobreprecio en concepto de gastos de envío.