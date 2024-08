Así puedes probar ya sin esperas y en España Imagen 3 de Google, su mejor generador de imágenes con IA

En el Google I/O del pasado mes de mayo, la empresa con sede en Mountain View dio a conocer sus propuestas para competir en la creación de imágenes con inteligencia artificial frente a DALL-E 3 y Sora de OpenAI: Veo e Imagen 3. Pues bien, en las últimas horas Google ha lanzado su última y más ambiciosa versión de modelo de IA de texto a imagen: Imagen 3 ya está disponible.

Su modelo de más calidad para crear imágenes a partir de texto es capaz de 'generar imágenes con detalles aún mejores, iluminación más rica y menos artefactos que distraigan' frente a sus modelos previos, según explica Google. Si tienes curiosidad por probarlo, te contamos cómo usar Imagen 3 ya sin esperas y estés donde estés.

Imagen 3 ya está aquí. Esto es lo que ofrece

La propuesta de Google se postula a rivalizar frente a Midjourney, DALL-E 3 o Grok-2. Eso sí, a diferencia del modelo de Elon Musk, famoso por generar imágenes protegidas y deepfakes, Google argumenta que usa un filtrado exhaustivo y etiquetado de datos para minimizar el contenido dañino. Además, las imágenes generadas por Imagen 3 cuentan con marca de agua SynthID para identificar su procedencia.

Al margen de los protocolos de seguridad y de acuerdo con Google, Imagen 3 tiene más versatilidad y comprensión de indicaciones, imágenes de más calidad y más representativas del texto. Después de su liberación hace escasas horas, ya hay personas que lo están probando y los resultados son verdaderamente prometedores, si bien hay gente en Reddit que se está quejando por ser demasiado restrictivo.

Toca para ir a la publicación de X/Twitter

Cómo probar ya Imagen 3

Aunque la idea es desplegarlo de forma oficial y pública dentro de las funciones de inteligencia artificial de Google en su Workspace y Gemini para la web y dispositivos móviles, en estos momentos su acceso se encuentra restringido a ImageFX y VertexAI, su laboratorio de pruebas.

Si intentas probarlo con tu cuenta de Google en cualquier navegador, te encontrarás con que no es posible si estás en España, donde no está disponible. La solución pasa por usar un navegador como Opera con su VPN activado (que en realidad es un proxy) y desde ahí acceder. En mi caso, lo he hecho con ImageFX y mi cuenta personal.

Como veis en los pantallazos, en apenas un par de pasos y tras aceptar las condiciones de uso y la política de privacidad, aparecerá el cajetín para introducir el texto (mejor en inglés) y pulsar sobre la estrella para que el modelo te devuelva los resultados.

Portada | Google

En Genbeta | Las mejores alternativas a Midjourney gratis y de pago para generar imágenes con inteligencia artificial