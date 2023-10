Así se grabó 'Now and Then', la nueva canción de los Beatles con la voz de John Lennon gracias a la inteligencia artificial

Ya no es que los Beatles se disolvieran hace décadas, es que (desgraciadamente) solo dos de sus miembros siguen vivos. Sin embargo, el próximo jueves 2 de noviembre han anunciado una nueva y última canción, el single 'Now and then'. Pero tiene truco: la melodía se ha creado con un software de audio con inteligencia artificial que ha capturado la voz de John Lennon.

El uso de la inteligencia artificial para la música ha suscitado polémicas como el deepfake en forma de canción viral de Drake y The Weeknd, que en realidad nunca existió. Pero la controversia no es tanto su empleo sino el consentimiento y aquí es donde radica la diferencia con el caso anterior: nos Beatles no solo eran conocedores de esta práctica, sino que participaron activamente.

El contexto. John Lennon escribió y grabó al piano la demo de 'Now and Then' en los años 70, antes de su asesinato. En los 90, Yoko Ono entregó esta pieza a McCartney, Starr y George Harrison y quedó en el archivo, pendiente de que se inventara una tecnología que permitiera separar la voz del artista del piano, lo que en la práctica lo hacía inutilizable para la ingeniería de sonido.

Los Beatles crean, la tecnología de aprendizaje de audio automático lo hace posible

Y aquí es donde aparece el software desarrollado por el director Peter Jackson y su productora WingNut Films para el documental 'The Beatles: Get Back', capaz de extraer la voz. Como consecuencia, los Beatles volvieron a los estudios una última vez.

La tecnología desarrollada es de aprendizaje de audio automático (MAL) y con ella es posible desmezclar el audio del metraje del documental original de Get Back. Así, puede aislarse y mezclarse neuvamente el audio instrumental y el vocal, incluso con diálogos. Tras aplicar este MAL a la demo, el equipo de Jackson consiguió la calidad de sonido suficientemente buena para volver a grabar la canción con el resto de la banda.

A partir de este punto, Starr y McCartney incorporaron sus aportaciones y vocales, así como una grabación de guitarra de George Harrison, fallecido en 2001. El resultado podremos escucharlo la semana que viene.

