Bonos de Amazon: cómo encontrarlos para pagar menos en tus compras

A la hora de hacer cualquier tipo de compra, siempre buscamos ahorrar el máximo dinero posible. En Amazon, al contar con un gran volumen de ventas se puede llegar a permitir hacer promociones puntuales para ahorrar varios euros en cada una de estas compras.

El problema está en detectar estos descuentos y las condiciones de cada uno de ellos. Es por ello que en este artículo te vamos a contar las diferentes páginas internas de Amazon donde vas a poder encontrar la información de todos estos bonos cuando se encuentran vigentes.

La página para consultar todas las promociones vigentes de Amazon

Como decimos, Amazon cuenta con una página web dedicada a sus promociones en España. A esta se debe acceder con la sesión iniciada, ya que están personalizadas las promociones a cada uno de los usuarios, dependiendo de si cumplen los requisitos particulares o no (como por ejemplo estar suscrito a Amazon Prime).

En esta página vas a encontrar en la parte superior todas las ofertas que no has podido, a la que también vas a poder acceder fácilmente con la URL amazon.es/mis-promociones. En el caso particular de que alguno de los bonos u ofertas te terminen llamando la atención, vas a poder pulsar sobre Haz clic para activar la oferta y seguir los pasos que van apareciendo en pantalla. Aquí por ejemplo se pueden encontrar los sonados bonos por registrarse en Amazon Photos o por utilizar un locker de la compañía para recoger tus pedidos.

Es importante tener esta web siempre a mano, ya que se va a ir actualizando con todas las nuevas promociones que vayan surgiendo. De esta manera te vas a asegurar que no te queda alguna por canjear o que no aprovechas una de las ventajas de estar pagando cada año por Amazon Prime.

Los cupones de Amazon se van actualizando de manera constante

Otro apartado interesante para poder ahorrar dinero en Amazon y que se va actualizando de manera constante es la página de cupones de Amazon. Al entrar en ella vas a encontrar un amplio catálogo de productos que se van a poder filtrar por la categoría de uso (por ejemplo coches o salud). En este cupón se va a encontrar el acceso directo al producto y el porcentaje de descuento que se aplica al finalizar la compra.

En el caso de que estés interesado en alguno de ellos, se va a tener que pulsar en Recortar cupón que se encuentra en la parte inferior de cada uno de ellos. A partir de ahí ese bono estará vinculado a tu cuenta de Amazon y ya solo quedará agregar el producto concreto a tu cesta de la compra y completar la compra.

Al llegar a la fase de pago vas a poder ver como se aplica el cupón que has recortado sin que tengas que hacer nada. Pero ten cuidado porque estos tienen una duración muy acotada y pueden tener condiciones especiales de cantidad de producto o valor mínimo de la bolsa para que se pueda aplicar.

En la página del producto también verás sus bonos

Por último, en la página de cada uno de los productos que se va a adquirir en Amazon también se va a poder encontrar diferentes bonos o descuento que aplicar. Estos normalmente aparecen en la parte inferior del precio como se puede ver en la siguiente imagen.

En este caso particular se puede ver la promoción para conseguir 6 euros de regalo a cambio de recargar la cuenta de monedero con 60 euros. Esto se acompaña también de los cupones o los descuentos de comprar varias unidades para tener una rebaja en el producto final.

Esto hace que en definitiva se tenga que estar atento a muchas partes de la pantalla y diferentes webs para conseguir pagar menos por la compra que vamos a hacer. Y es que en Amazon son muchas las ofertas que se pueden conseguir en momento puntual si se está pendiente o incluso se consiguen activar alertas de bajada de precio para los productos que tienes en la diana.

