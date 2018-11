Cómo evitar engaños y estafas durante las ofertas del Black Friday

Se acerca el Black Friday 2018 (aunque a lo largo de la semana ya hay numerosas ofertas en muchas webs y establecimientos), y como todos los años, los engaños y las estafas vuelven a estar a la orden del día.

En el caso de los primeros, hablamos de vendedores que antes de que llegue la gran fecha del comercio electrónico modifican sus precios al alza, por encima de lo normal el resto del año, para luego hacer una "oferta" que, en muchos casos, no es mejor que ese precio corriente el resto del tiempo. En el mejor de los casos, o se iguala o se reduce muy anecdóticamente.

En cuanto a las estafas, nos referimos a la proliferación de páginas web falsas con apariencia de reales de referencia. Se trata de sitios que clonan el aspecto exacto de grandes marcas usando su nombre en la dirección URL. De esta forma muchos usuarios adquieren artículos que o bien llegan muy alejados de lo prometido (copias, réplicas) o nunca llegan, y reclamar los importes no suele ser una opción.

Para evitar grandes decepciones y pérdidas de dinero en la vorágine de las ofertas, repasaremos los detalles importantes que tener en cuenta a la hora de comprar online.

Extensiones y webs para controlar precios

Como decíamos, las alteraciones de precios en días previos a las ofertas de Black Friday son frecuentes. La clave para no pagar de más, y saber si una "oferta" lo es de verdad está en conocer el histórico de precios. Ninguna web los publicita abiertamente, aunque sí hay detalles a los que se puede recurrir antes de profundizar.

Amazon

Por ejemplo, Amazon, que suele tener los precios en oferta junto a una cifra tachada que se supone que es el precio anterior (pero en realidad es más alto) ahora también muestra un mensaje algo escondido que dice "Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta". La cifra ofrecida al lado del mensaje la pone Amazon, y suele ser bastante menor al precio tachado del fabricante.

Por ejemplo, en una cámara Sony de oferta, el precio original señalado es de 2.500 euros, el de la oferta es de 1.199 euros y el mínimo histórico en los últimos 30 días es de 1503 euros. Como vemos, la oferta es de 304 euros, y no de 1301€, como marca el fabricante.

Pasando a extensiones y webs, la mejor es Keepa. Se trata de una página completísima que monitoriza a Amazon y que, por una parte muestra ofertas de productos que han bajado mucho de precio, y por otra permite buscar el histórico de cualquier artículo con tan sólo introducir en un campo el enlace. Sin embargo, la opción más cómoda y rápida para usar Keepa es con sus extensiones para Chrome, Firefox, Opera (instalando la versión de Chrome con compatibilidad) y Edge, pues navegando por artículos de Amazon ya mostrará el histórico de precios sin necesidad de buscarlo manualmente.

En la web de venta de los productos de Amazon, Keepa muestra este tipo de gráficos para ayudar a ver si un precio es tan bajo como pensábamos.

La cosa no queda ahí, pues Keepa permite realizar seguimientos de un producto que deseemos monitorizar en el tiempo, ante una gran bajada de precio repentina con la que avisaría por mail.

Las extensiones de monitorización de precios son, durante todo el año, la mejor herramienta para conseguir un chollo

Otra opción similar, que cuenta con extensiones (sólo para Chrome y Firefox, eso sí) y web que permite buscar productos, monitorizarlos y ver grandes bajadas generales es CamelCamelCamel. Es un servicio genial, aunque con la extensión el gráfico del histórico no se integra en la propia web de Amazon, sino en un desplegable de la extensión, que hay que pulsar a mano.

La última opción, para usuarios de Telegram, es el bot Amazon Search & Price, que se puede usar individualmente o integrarlos en grupos. Al lado de las otras opciones no aporta mucho, y hay que realizar las búsquedas de productos manualmente, pero tenerlo a mano en el smartphone puede venir bien en algún momento.

Aliexpress, Gearbest, Banggood y JD

Las ofertas en gigantes chinos del comercio electrónico como Aliexpress y Gearbest también son muy frecuentes estos días, y las prácticas que practican sus vendedores son similares a las de Amazon. Por ello, también es muy recomendable usar aplicaciones y extensiones que ofrezcan historial de precios en distintos navegadores, y la mejor en ese sentido es AliTools.

Es compatible con Chrome, Firefox y Opera, y además de monitorizar artículos en webs de la importancia de Aliexpress, Gearbest, Banggood y JD, muy típicas en Black Friday, también analiza el histórico en otras como eBay o Mercadolibre. Asimismo, permite ver más fácilmente y de forma gráfica si los vendedores son de confianza, algo relevante porque, por ejemplo, en Aliexpress, puede darse alguna estafa.

AliTools también cuenta con aplicación para iOS y Android, y sus datos se sincronizan con una cuenta en la nube. Lo ideal, como en el caso del bot de Telegram de Amazon, para adquirir productos rebajados cuando estamos lejos de casa.

PcComponentes y MediaMarkt

Otros de los grandes comercios durante el Black Friday, no exentos de polémica de subida de precios. No existen para el mercado nacional herramientas tan sofisticadas como las que tienen Amazon o las tiendas chinas, pero Black Friday MediaMarkt/PcComponentes también puede ayudar mucho a comprar a precios mínimos.

No hay alertas configurables, pero sí historial comprobable. Con ello, al lado de los precios de las webs (una vez se haya instalado la extensión), habrá un indicador que, por ejemplo, en el caso de que no haya habido subida señalará "No se ha detectado subida".

Consejos para evitar estafas

Webs como esta imitan el aspecto de los sitios oficiales, pero en la mayoría de casos son estafas. O bien nunca envían, o envían réplicas.

Por una parte hablábamos de de engaños con precios en el Black Friday 2018, pero por otra de estafas en webs falsas. Ayer El Confidencial informaba de que los Mossos investigaban miles de webs con ofertas falsas y falsificaciones, un gran negocio estos días.

Algunos ejemplos de páginas webs falsas que ponían eran nikepopular.com o pikolinoszapatos.online. Como vemos, son nombres que poco tienen que ver con los dominios oficiales: Nike.com y Pikolinos.com. Por ello, el primer consejo es no fiarnos de cualquier web que aparente ser original, pero no lo sea. La URL original no suele ser más que el nombre de la marca, y encontrar el dominio fiable suele ser fácil en los primeros resultados de Google.

Aunque existen grandes comercios fiables como Amazon que no aceptan PayPal como método de pago, que una web no cuente con ello suele ser sospechoso. Generalmente se acepta, y la garantía de comprar con ello es mucho más alta que con cualquier tarjeta. Por ello, en Black Friday, trata de pagar y comprar sólo en webs o muy fiables, o que cuenten con PayPal, que siempre nos asegurará frente a timos.

Por último, conviene comprar siempre desde sitios que garantizan cierta seguridad. Para ello, desde hace años se utiliza el "https://" en lugar de "http://". Además, a la izquierda de la dirección generalmente, los navegadores muestran un candado, que indican que la conexión es segura y está cifrada. Las webs que traten de vender ilegalmente, generalmente lo harán sin este símbolo.

Siguiendo todos estos consejos, no estamos a salvo de incurrir en problemas, pero sí es mucho menos probable que caigamos en la trampa de vendedores y webs que se quieren aprovechar de personas que quieren ahorrar unos pocos euros o conseguir un precio de chollo tremendo.